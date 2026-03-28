Как в апокалиптических фильмах. Циклон окрасил небо Австралии в кроваво-красное и наделал беды (фото и видео)

Стихия оставила людей без электричества и воды

Из-за тропического циклона Narelle в Австралии небо приобрело жуткий кроваво-красный цвет. Причина в том, что сильный ветер поднял в воздух огромное количество пыли и песка, они заблокировали солнечный свет, пропуская только красные лучи.

Как пишет The Guardian, 27 марта тропический циклон "Нарелл" пересек побережье Западной Австралии. По оценкам специалистов, опасные волны могут подняться почти до 15 метров.

Местность выглядела очень мистически

Все вокруг залил красный свет

Оранжевое небо над Австралией

Обычно этот эффект не держится долго

В предыдущую неделю сильный шторм охватил территории на крайнем севере Квинсленда и Северной территории. По мере продвижения шторм слаб. В субботу он приблизился к городу Перт.

Почему небо стало красным

Кроваво-красное небо во время циклона в Австралии имеет научное объяснение. Синий и фиолетовый солнечный свет имеет короткие волны, молекулы воздуха отражают его гораздо сильнее. Именно поэтому на восходе или закате мы видим оранжевые, красные, розовые оттенки.

В Австралии этот эффект усилило большое количество влаги и мелкой пыли, которые поднял в воздух циклон. Они стали дополнительными "фильтрами", поглотившими остатки синего света, пропустив только глубокий красный цвет. Это зрелище обычно длится недолго, когда солнце поднимается выше, угол падения лучей изменяется и цвет неба становится привычным.

Циклон Narelle натворил беды

Циклон Narelle сопровождает разрушительный шторм. Порывы ветра достигают 250 км/ч и срывают крыши с домов. Ряд городов остался без электроснабжения, а также людей просят экономить воду. Прибрежный город Эксмут полностью остался без водоснабжения.

Путь тропического циклона "Нарелл"

