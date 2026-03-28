Як у апокаліптичних фільмах. Циклон "пофарбував" небо Австралії у криваво-червоне та наробив біди (фото і відео)

Стихія лишила людей без електрики та води

Через тропічний циклон Narelle в Австралії небо набуло моторошного криваво-червоного кольору. Причина в тому, що сильний вітер підняв у повітря величезну кількість пилу та піску, вони заблокували сонячне світло, пропускаючи лише червоні промені.

Як пише The Guardian, 27 березня тропічний циклон "Нарелл" перетнув узбережжя Західної Австралії. За оцінками фахівців, небезпечні хвилі можуть піднятися майже до 15 метрів.

Місцевість виглядала дуже містично

Все навкруги залило червоне світло

Помаранчеве небо над Австралією

Зазвичай цей ефект не тримається довго

Протягом попереднього тижня сильний шторм охопив території на крайній півночі Квінсленду та Північної території. В міру просування шторм слабшав. У суботу він наблизився до міста Перт.

Чому небо стало червоним

Криваво-червоне небо під час циклону в Австралії має наукове пояснення. Синє та фіолетове сонячне світло має короткі хвилі, молекули повітря відбивають його набагато сильніше, Тому до наших очей, коли сонце низько над горизонтом, доходить переважно червоне та помаранчеве, які мають довші хвилі. Саме через це на сході або заході сонця ми бачимо помаранчеві, червоні, рожеві кольори.

В Австралії цей ефект підсилила велика кількість вологи та дрібного пилу, які підняв у повітря циклон. Вони стали додатковими "фільтрами", що поглинули залишки синього світла, пропустивши лише глибокий червоний колір. Це видовище зазвичай триває недовго, коли сонце підіймається вище, кут падіння променів змінюється, і колір неба стає звичним.

Циклон Narelle наробив біди

Циклон Narelle супроводжує руйнівний шторм. Пориви вітру досягають 250 км/год і зривають дахи з будинків. Низка міст лишилася без електропостачання, також людей просять економити воду. Прибережне місті місто Ексмут повністю лишилося без водопостачання.

Шлях тропічного циклону "Нарелл"

