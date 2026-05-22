Порошок за 150 грн и прокладки за полцены: в "АТБ" упали цены на химию

Можно закупиться пастой, порошком и шампунем

У "АТБ" появились значительные скидки на бытовую химию и средства гигиены — некоторые товары подешевели почти вдвое.

Покупателям предлагают как уборочные средства, так и базовые товары для ежедневного ухода. "Телеграф" проанализировал акционные предложения.

Среди акционных предложений — стиральный порошок Gala Aqua Puder Color 1,5 кг, который подешевел на 47% и стоит 143 грн вместо 270 грн. Также жидкое средство ONIKS 4 кг продают за 148 грн (скидка 41%), а средство для мытья NEO PURE 0,5 л — за 29,90 грн со скидкой 40%. В категории уборки также подешевели Mr. Proper для пола и стен и средства Cif для кухни и ванной (-33%) – по 77,90 гривны.

Скидки на бытовую химию в "АТБ"

В разделе гигиены и ухода тоже действуют заметные скидки. В частности, прокладки Always Platinum можно приобрести за 125,91 грн (-50%), туалетную бумагу Zewa Deluxe – за 87,90 грн (-42%), а дезодорант Arko Men – за 66,90 грн. Зубная паста Elmex подешевела на 38% и стоит 103,90 грн, а Sensodyne – 111 грн. Также акционные цены действуют на шампунь Gliss Kur (-35%), который можно купить за 124,0 грн, и подгузники Tena Slip Plus (-30%) — 755,0 грн.

Акционные цены на товары для гигиены в "АТБ"

Скидки в "АТБ". Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

