Бронирование будут массово снимать? Министр экономики назвал скрытый резерв для мобилизации

Минэкономики и Минобороны ищут баланс в том, кто имеет право на освобождение от службы

По состоянию на май 2026 года в Украине забронировано от мобилизации около 1,37 млн. мужчин. Раз в 6-9 месяцев список компаний, имеющих право бронировать собственных работников, пересматривается.

Об этом рассказал министр экономики, окружающей среды и с/х Алексей Соболев в интервью "РБК-Украина". По его словам, сейчас приоритетно бронирование секторов, которые критически важны для функционирования государства. Это ОПК, энергетика, медицина, ЖКХ. На прифронтовых территориях компаниям дали стопроцентную возможность бронировать работников.

"Забронировано 1,37 млн человек. За год бронирование немного выросло. Будут еще волны относительно бронирования. И вы видите, что режим держится. Почему? Критически важные предприятия, которые забронированы, генерируют 60% налоговых поступлений. Таким образом, через бронирование всего чуть более миллиона человек из десяти миллионов работающих, мы забронировали собственно в тех предприятиях, которые генерируют не 10% налоговых поступлений, а 60%. Это действительно критические предприятия, которые должны работать", — пояснил министр.

Алексей Соболев. Фото: пресс-служба Минэкономики

Могут ли снять бронь с тех, кто ее имеет сейчас

Алексей Соболев добавил, что его ведомство находится в постоянном диалоге по Минобороны. Министерства ищут баланс.

"Есть большое количество людей, которые в розыске, в СЗЧ находятся, которые не участвуют или немного исключены из формальной занятости, и не работают в Силах обороны. И это тот резерв, который можно найти, чтобы они либо работали, либо воевали", — говорит Соболев.

Как работает бронирование через "Дію"

Он подчеркнул, что хочет снять спекуляции, что "кто-то сломает систему". В то же время, периодически пересматривают перечень предприятий, имеющих право бронировать работников.

"Мы смотрим, чтобы система была честной и регулярно раз в 6-9 месяцев, пересматриваем перечни. Это нормальная работа для того, чтобы система была жива", — резюмировал министр.

