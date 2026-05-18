Бронювання масово зніматимуть? Міністр економіки назвав прихований резерв для мобілізації

Мінекономіки та Міноборони шукають баланс у тому, хто має право на звільнення від служби

Станом на травень 2026 року в Україні заброньовано від мобілізації близько 1,37 млн чоловіків. Раз у 6-9 місяців перелік підприємств, які мають право бронювати своїх працівників, переглядається.

Про це розповів міністр економіки, довкілля та с/г Олексій Соболев в інтерв’ю "РБК-Україна". За його словами, зараз пріоритетні щодо бронювання сектори, які критично важливі для функціонування держави. Це ОПК, енергетика, медицина, ЖКГ. На прифронтових територіях підприємствам дали стовідсоткову можливість бронювати працівників.

"Заброньовано 1,37 млн людей. За рік бронювання трохи зросло. Будуть ще хвилі стосовно бронювання. І ви бачите, що режим тримається. Чому? Критично важливі підприємства, які заброньовані, генерують 60% податкових надходжень. Таким чином, через бронювання всього трохи більше мільйона людей з десяти мільйонів працюючих ми забронювали, власне, в тих підприємствах, які генерують не 10% податкових надходжень, а 60%. Це дійсно критичні підприємства, які мають працювати", — пояснив міністр.

Олексій Соболев. Фото: пресслужба Мінекономіки

Чи можуть зняти бронь з тих, хто її має зараз

Олексій Соболев додав, що його відомство перебуває у постійному діалозі з Міноборони. Міністерства шукають баланс.

"Є велика кількість людей, які в розшуку, в СЗЧ знаходяться, які не беруть участь чи трохи виключені з формальної зайнятості, і не працюють в Силах оборони. І це той резерв, який можливо виявити, щоб вони або працювали, або воювали", — каже Соболев.

Як працює бронювання через "Дію"

Він наголосив, що хоче зняти спекуляції, що "хтось зламає систему". Водночас періодично переглядають перелік підприємств, що мають право бронювати працівників.

"Ми дивимося, щоб система була чесна і регулярно раз в 6-9 місяців, переглядаємо переліки. Це нормальна робота для того, щоб система була жива", — резюмував міністр.

