Стрельбы становится меньше: количество вооруженных инцидентов в Украине снижается каждый год (инфографика)

Судя по статистике, пик подобных инцидентов прошел

С начала полномасштабного вторжения России в Украину количество уголовных правонарушений с использованием огнестрельного оружия и взрывчатки возросло. Наибольший рост был зафиксирован в первый год войны.

Об этом в ответ на запрос "Телеграфа" сообщили в МВД. На основе данных учета Национальной полиции Украины можно проследить, что существенное увеличение подобных инцидентов зафиксировано в первый год полномасштабного вторжения. В последующие годы количество случаев правонарушений с оружием постепенно, но стабильно снижается.

2021 год – 288;

2022 год – 829;

2023 год – 663;

2024 год – 608;

2025 год – 583.

Количество правонарушений с использованием огнестрельного оружия и взрывчатки, статистика с 2021 по 2025 год. Инфографика создана ИИ

Эту статистику в целом подтверждают и детализируют и данные о зарегистрированных уголовных правонарушениях и результатах их досудебного расследования на сайте Офиса Генерального прокурора. В 2025 году было зафиксировано 821 правонарушение с использованием огнестрельного оружия и 153 с использованием травматического оружия. В то время как в предвоенный 2021 год их было 300 и 99 соответственно. Однако больше всего инцидентов с "огнепалом" произошло в 2022 году.

Сколько правонарушений за последние годы было совершено с использованием оружия (первая цифра – огнестрельное оружие, вторая – травматическое оружие)

2021 год — 300/99

2022 год — 1929/117

2023 год — 1867/165

2024 год — 832/148

2025 год — 821/153

Сколько правонарушений в последние годы было совершено с использованием оружия. Инфографика создана ИИ

Стоит отметить, что дискуссии о необходимости разрешения на владение короткоствольным огнестрельным оружием вспыхнули с новой силой после теракта в Киеве. 18 апреля мужчина начал стрелять из травматического оружия, ранив нескольких человек. Далее он продолжил расстрел из огнестрельного оружия. Всего в результате теракта погибли семь человек.

Напомним, глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин в комментарии "Телеграфу" рассказал, как сейчас выдают разрешения на оружие в Украине и что может измениться. В Украине до сих пор нет принятого закона о гражданском оружии.