Россия давит на Константиновку и отвлекает на Сумщине: что происходит на фронте и когда ждать обострения

Ситуация на отдельных участках фронта остаётся напряжённой и может обостриться

В Донецкой области по всей линии фронта происходит давление со стороны врага. Российские войска перешли к штурму "пояса крепостей", а интенсивность боевых действий в целом может существенно вырасти к осени этого года.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам, наиболее напряженная ситуация вокруг Константиновки, Лимана и Покровского направления.

"Наиболее угрожающая ситуация, на мой взгляд, именно на Константиновском, Покровском направлениях. Ибо они (россияне, — Ред.) перешли к непосредственно штурму так называемого крепостного пояса", — говорит он.

Бои в районе Константиновки

Эксперт отметил, что в районе Константиновки замечено фронтальное давление, проникновение малых штурмовых групп, а также бои в городской застройке. Они происходят также и в районах железнодорожной инфраструктуры. И это угроза дальнейшего продвижения прямо в районе жилой застройки. Кроме того сообщается о попытках давления с флангов.

Российские войска контролируют доминирующие высоты — Часов Яр и Торецк. Это делает для Украины невозможными ротацию личного состава, подвоз БК, вывоз раненых и т.д.

"То есть, логистика отсутствует. Плюс, на это направление переброшено подразделение "Рубикона" — это операторы БПЛА. Это оказывает значительное влияние на возможности Сил обороны Украины осуществлять контрмеры на этом направлении. Бои длятся уже примерно год на Константиновском направлении. Возможный захват Константиновки дает оккупантам возможность так называемого "эффекта зонтика" — то есть наступления по нескольким направлениям, как на Дружковку, так и Краматорск", — объяснил Снегирев.

Он акцентирует, что Константиновка — это большой промышленный город. Соответственно, любой, даже тактический успех, будет подан врагом едва ли не как "второй Сталинград".

Покровское направление

Здесь ситуацию эксперт описывает как более стабильную. Давление на флангах сохраняется, а также фиксируются случаи проникновения штурмовых групп в отдельные населённые пункты.

Но в то же время, украинские военные продолжают удерживать контроль над окраинами населенного пункта и совершают рейдовые действия.

За полтора года активной фазы боевых действий был ликвидирован личный состав примерно в численности, которая соответствует Ленинградскому военному округу — более 150 тысяч. Средние потери врага колеблются от 7 до 9 тысяч в месяц, могут доходить и до 10.

Основные потери до 75% – это за счет использования тактики массового применения дронов. Ставка была сделана на усиление позиций за счёт подразделений беспилотников, поскольку есть нехватка солдат. Таким образом зона, куда могут дотянуться дроны, стала глубже — примерно до 25 км. Беспилотники контролируют и поражают цели не только по линии фронта, но и в тылу врага.

Добропольское направление

На этом направлении у россиян практически нет возможности фланговых ударов, поэтому они штурмуют "в лоб". При этом, как говорит Снегирев, россияне используют комбинированные атаки: малые штурмовые группы + техника.

Лиманское и Славянское направления

После захвата города Северск враг совершает продвижение в направлении Славянска. Также уже идут бои непосредственно за Лиман и противник пытается небольшими группами заходить в город.

Что касается Славянска, ситуация усложнилась из-за того, что Славянская ТЭЦ официально объявила о прекращении работы. То есть это показатель того, что она находится в зоне огневого поражения противника. Эта ТЭЦ снабжала электроэнергией все контролируемые районы Донецкой области.

Основные бои будут за Рай-Александровку — это ключевой пункт украинской обороны, контроль над которым делает невозможным продвижение в направлении Славянска и Краматорска.

Другие направления

Снегирев говорит, что за последнюю неделю на Сумском направлении видна резкая активизация врага в пограничной полосе. Но при этом серьёзного прорыва нет. Информация об этом — попытка создать давление и отвлечь силы.

"Здесь давайте успокоим, потому что рассказывают о серьезных успехах и чуть ли не создании буферной зоны. Речь идет об активизации как раз в приграничной зоне, где глубина продвижения максимум до 5 километров. То есть, держать там хорошие зоны или говорить об эшелонированной обороне и инженерно-фортификационных сооружениях, не имеет смысла. Потому что они (россияне, — Ред.) в зоне поражения даже минометного, не говоря уже о ствольно-реактивную артиллерию. Но в информационном плане они пытаются это использовать для создания информационного давления на Генштаб", — сказал собеседник, называя данный момент "тактикой отвлечения внимания".

По его словам, интенсивность действий есть и на второстепенных направлениях.

В то же время на Харьковском направлении противник ждал "зеленку" (когда деревья и кусты позеленеют), поскольку в это время проще скрытно наступать. Также противник пытается возобновить штурм Купянска. Купянск сейчас под полным контролем ВСУ. Присутствия россиян там нет, их последние точки подавлены. Важный ж/д узел (Купянск-Узловой) тоже контролируется Украиной.

Основные бои идут в районе Волчанских хуторов.

Чего ждать дальше

Согласно прогнозам военного эксперта, интенсивность боевых действий на фронте может возрасти к осени.

"Подчеркиваю, что они будут использовать это как рычаг давления и на Украину и соответственно на Соединенные Штаты", — подытожил Снегирев.

