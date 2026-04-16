"Такого не было 100 тысяч лет". Что климатолог говорит об аномально жарком лете 2026

В последние годы погода ощутимо меняется

Украину вполне может в 2026 году летом ожидать довольно жаркая и кое-где аномальная погода. Однако точно спрогнозировать, какие температурные максимумы будут ждать страну сложно.

Об этом "Телеграфу" рассказала кандидат географических наук Вера Балабух.

Центр прогнозирования климата NOAA предупредил о высокой вероятности возникновения Эль-Ниньо или Южного колебания. Уже летом 26 года, говорят, будут беспрецедентные температурные аномалии во всем мире и в Украине. При этом Укргидрометцентр опровергает эту информацию. Как вы думаете, что вообще будет?

— Насколько могут быть беспрецедентными аномалии температуры в отдельные дни сейчас сказать невозможно. Однако ожидается, что аномалии средней за лето температура воздуха в Украине могут составлять 1-2°С. При этом ожидается, что самыми большими они будут в северных и северо-восточных областях Украины.

"Исходя из тех тенденций, которые сейчас наблюдаются, и анализируя температуру воздуха при явлении Эль-Ниньо, можно ожидать волны жары и этим летом в Украине, как и в предыдущие годы. Такие процессы обуславливают значительные аномалии температуры воздуха. Они наблюдаются в течение всего года, но зимой и летом отмечается наибольший рост повторяемости, продолжительности и интенсивности тепла. Это привело к существенному повышению температуры воздуха в эти сезоны", — говорит Балабух.

— Если сравнивать две не пересекающиеся климатические нормы, это среднее значение за тридцатилетний период с 1961 по 1990 и с 1991 по 2020, то видим, что средняя за лето температура воздуха выросла в Украине почти на полтора градуса.

Смотрите, в июле 24 аномальная жара была в Украине, в Киеве она побила 140-летний рекорд, и это было +34,2 градуса. В Украине она превышала 40 градусов, где-то доходило до 42. Так этим летом ожидать еще более высоких показателей?

— Мы не можем так заранее прогнозировать, какая именно будет температура воздуха. Ее значение можно спрогнозировать только за несколько суток. Долгосрочные прогнозы предусматривают только аномалии средней за сезон или месяц температуры воздуха, осадков и их вероятность. То есть ожидаются эти значения выше-ниже нормы или в пределах нормы.

А что касается лета 2026, какие прогнозы можно сделать?

— Согласно расчетам мировых прогностических центров, ожидается, что средняя за месяц температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше современной климатической нормы, количество осадков за сезон может быть в пределах нормы. Что касается осадков, то, к сожалению, такие прогнозы не позволяют сказать, как именно осадки будут распределяться в течение сезона. Если, например, в каком-то пункте за один дождь выпадет 3,5 месячных норм осадков и это будет единственный дождь за лето, то количество осадков будет выше нормы, хотя на самом деле будет наблюдаться сильная засуха.

Вера Балабух

Если прогноз погоды на несколько дней – это прогноз состояния атмосферы, то, что вы говорите 40 ° С – это состояние атмосферы. Это прогноз сезонный — это прогноз тенденций. Что будет происходить?

— С большой вероятностью температура воздуха будет в целом выше нормы в течение длительного периода. Однако это не значит, что не будет волн холода. Они тоже возможны. Но будут кратковременными и менее интенсивными.

Минимальная температура зафиксирована метеорологической станцией -29,9 градуса в 2026 году, а в прошлом году в этот период было +7 градусов. Как образовался столь большой разрыв?

— Это некорректное сравнение температуры в отдельные годы, потому что она может зависеть от разных процессов в целом. Например, в те годы, когда преобладают процессы Эль-Ниньо, наблюдается больше положительных аномалий температуры и температура воздуха в целом выше.

Эль-Ниньо и Ла-Нинья

В годы Ла-Нинья — наоборот, больше отрицательных аномалий и значительно более низкие температуры. Температура воздуха зависит от сочетания многих факторов, которые могут действовать как в одном направлении, обусловливая положительные или отрицательные аномалии, так и нивелируя влияние друг друга. Так, например, аномально низкие температуры минувшей зимы были обусловлены действием одновременно нескольких факторов, в частности, Ла-Ниньо, наблюдавшегося уже в начале зимы стратосферным потеплением, квазидвухлетним колебанием стратосферных ветров. Эти факторы способствовали усилению меридиональной циркуляции атмосферы. Как следствие, одновременно в разных регионах северного полушария наблюдались мощные волны холода и тепла. В январе, когда в Украине температура воздуха опускалась ниже 25 градусов в Норвегии, она была в отдельные дни даже положительной.

Да и на территории Украины наблюдались очень разные процессы. Это привело к тому, что в северных областях, особенно в Житомирской, Киевской и Черниговской, наблюдались аномально низкие температуры. Но на юге Украины, на Закарпатье температура воздуха зимой была аномально высокой, а продолжительность зимы меньше климатической нормы.

"Та же Ровенская, и Черкасская, и Винницкая области также частично страдали от морозов, но самые большие аномалии были характерны именно для Житомирской, Киевской, Черниговской областей. В южных областях и на Закарпатье аномально высокие температуры зимой обусловили продление вегетационного периода на одну-две недели", — говорится в сообщении.

Придется ли из-за изменения климата менять нашу аграрную промышленность? Грубо говоря, выращивать бананы и ананасы вместо картофеля, свеклы.

— В последние десятилетия на нашей планете, и в Украине также, наблюдаются существенные изменения климата, которые в последнее десятилетие стали беспрецедентными.

Как говорят метеорологи, столь высоких температур на планете не наблюдалось уже почти 100 000 лет, а может и больше. Повышается температура воздуха, растет продолжительность и теплообеспеченность вегетационного периода, что способствует выращиванию более теплолюбивых культур. Более тёплые и короткие зимы позволяют получить ранние урожаи озимых культур. Появляется возможность получить еще один урожай после сбора озимых культур. Многие аграрии уже используют такие возможности и получают еще один урожай.

Однако повышение температуры в Украине сопровождается ростом засушливости. Поэтому для получения стабильных урожаев необходимо орошение, использование более засушливых культур и новых технологий. Угрозой для аграриев есть и заморозки. В последние годы они наблюдаются на фоне значительно более высоких температур и наносят большой ущерб, особенно садам и виноградникам, как это было в 2025 году.

Кстати, если говорить об изменениях климата, то именно в апреле и в мае температура воздуха в Украине меньше изменилась по сравнению с предыдущими годами. Это свидетельствует о том, что повторяемость и интенсивность сильных волн холода в этот период изменилась незначительно.

Озимые поля

Сейчас идет похолодание, оно не повлияет на наши груши-яблочки, которые уже начинают цвести?

— Если будут заморозки в воздухе, они могут повредить и цвет и завязь.

Кстати, на фоне сменяемости теплой поры у нас останется "бабье лето" или нет

— Вообще метеорологически "бабье лето" — это кратковременный период повышения температуры, который наблюдается после того, как средняя за сутки температура воздуха стала ниже 15°С — это предел лета. Такие потепления обусловлены волнами тепла. Они наблюдаются не только осенью, но и в течение всего холодного периода. Это приводит к увеличению количества летних дней в этот период, которые можно назвать "бабьим летом". Количество таких дней в Украине существенно увеличивается. Поэтому "бабье лето" не только в сентябре или октябре, даже в декабре, марте — вполне реальное.

