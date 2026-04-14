Некоторые украинцы смогут не платить коммуналку: что для этого нужно

Новые нормы должны предотвратить накопление долгов

Владельцев разрушенного или непригодного для проживания жилья освободили от оплаты коммунальных услуг. Начисление будет прекращено на весь период, когда объект невозможно использовать.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Норма будет действовать во время военного положения и еще год после его завершения и распространяется, в частности, на жилье, уничтоженное после 24 февраля 2022 года.

Согласно принятым изменениям, плата за коммунальные услуги не будет начисляться владельцам объектов, которые из-за обстрелов или других последствий войны стали непригодными для проживания. Если жилье подлежит восстановлению, оплата отменяется на весь период до тех пор, пока оно не может использоваться.

Документ также устанавливает четкий механизм: основанием для прекращения или корректировки платежей является официальная фиксация повреждений. Предусмотрено урегулирование взаимодействия между органами власти, управителями домов и поставщиками услуг, а также порядок учета ущерба, нанесенного недвижимости в результате вооруженной агрессии.

Отдельно закон упраздняет начисление платы за управление многоквартирным домом в случае, если жилье повреждено или его эксплуатация невозможна. Таким образом, новые нормы должны предотвратить накопление долгов у собственников жилья, которые фактически не могут пользоваться своим имуществом из-за войны.

Напомним, длительные отключения электроэнергии из-за массовых атак по энергетике привели к перебоям в предоставлении коммунальных услуг. "Телеграф" разбирался, как будут перечислить плату за периоды, когда услуги не предоставлялись или работали с нарушениями.