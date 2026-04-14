Деякі українці зможуть не платити комуналку: що для цього потрібно

Нові норми мають запобігти накопиченню боргів

Власників зруйнованого або непридатного для проживання житла звільнили від оплати комунальних послуг. Нарахування припинятимуть на весь період, коли об’єкт неможливо використовувати.

Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Норма діятиме під час воєнного стану та ще рік після його завершення і поширюється, зокрема, на житло, знищене після 24 лютого 2022 року.

Згідно з ухваленими змінами, плата за комунальні послуги не нараховуватиметься власникам об’єктів, які через обстріли або інші наслідки війни стали непридатними для проживання. Якщо житло підлягає відновленню, оплата скасовується на весь період, поки воно не може використовуватися.

Документ також встановлює чіткий механізм: підставою для припинення або коригування платежів є офіційна фіксація пошкоджень. Передбачено врегулювання взаємодії між органами влади, управителями будинків і постачальниками послуг, а також порядок обліку збитків, завданих нерухомості внаслідок збройної агресії.

Окремо закон скасовує нарахування плати за управління багатоквартирним будинком у разі, якщо житло пошкоджене або його експлуатація неможлива. Таким чином, нові норми мають запобігти накопиченню боргів у власників житла, які фактично не можуть користуватися своїм майном через війну.

