В Украине готовят новые требования для представителей ТЦК: инфографика, что изменится

Законопроект предусматривает обязательную идентификацию представителей ТЦК

В Верховной Раде предлагается ужесточить правила идентификации военнослужащих ТЦК и СП. Он предусматривает новые требования по внешнему виду и коммуникации представителей ТЦК с гражданами.

Что нужно знать:

Военные могут обязать носить нагрудные жетоны

Запрещается скрывать или снимать жетон

Представители ТЦК должны называть фамилию и должность

По требованию граждан будут показывать служебное удостоверение

Соответствующий законопроект №15176 уже передан на рассмотрение Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке. Его авторы – Сергей Демченко, Георгий Мазурашу, Сергей Карабута, Марьяна Безугла и Николай Тищенко.

Если он будет принят, военные могут обязать обязательно носить специальный нагрудный жетон с индивидуальным номером. При этом документ предусматривает жесткую норму: запрещается снимать жетон, скрывать его или каким-либо образом затруднять считывание информации или ее фиксацию, в том числе на камеру.

Новые правила для ТЦК/ Инфографика сделана с помощью NotebookLM

Отдельный блок изменений касается поведения военнослужащих при общении с гражданами. Если закон будет принят, представитель ТЦК будет обязан:

назвать свою фамилию и должность

по требованию показывать служебное удостоверение

дать возможность ознакомиться с документом, но без передачи его в руки.

Авторы инициативы объясняют необходимость таких изменений ростом количества случаев, когда посторонние лица выдают себя за работников ТЦК, используя военную форму без опознавательных знаков. По их данным, фиксировались и более серьезные нарушения — деятельность организованных групп, которые под видом военных прибегали к незаконному содержанию людей и требованию средств.

"При отсутствии унифицированного и обязательного средства индивидуальной идентификации военнослужащих ТЦК и СП граждане лишены возможности оперативно отличить уполномоченных лиц от незаконно имитирующих их деятельность", — говорится в пояснительной записке.

Внедрение индивидуальных жетонов должно способствовать "повышению уровня подотчетности и персональной ответственности военнослужащих в случае возникновения спорных ситуаций или инцидентов".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине планируется разделить функции ТЦК и СП между двумя офисами — призыва и комплектования. В частности, от функции мобилизации хотят отделить социальную составляющую.