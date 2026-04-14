В Україні готують нові вимоги для представників ТЦК: інфографіка, що зміниться
Законопроєкт передбачає обов’язкову ідентифікацію представників ТЦК
У Верховній Раді пропонують посилити правила ідентифікації військовослужбовців ТЦК та СП. Він передбачає нові вимоги до зовнішнього вигляду та комунікації представників ТЦК із громадянами.
Що потрібно знати:
- Військових можуть зобов’язати носити нагрудні жетони
- Забороняється приховувати або знімати жетон
- Представники ТЦК мають називати прізвище і посаду
- На вимогу громадян показуватимуть службове посвідчення
Відповідний законопроєкт №15176 вже переданий на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Його автори — Сергій Демченко, Георгій Мазурашу, Сергій Карабута, Мар'яна Безугла та Микола Тищенко.
Якщо він буде прийнятий, військових можуть зобов’язати обов’язково носити спеціальний нагрудний жетон з індивідуальним номером. При цьому документ передбачає жорстку норму: забороняється знімати жетон, приховувати його або будь-яким чином ускладнювати зчитування інформації чи її фіксацію, зокрема на камеру.
Окремий блок змін стосується поведінки військовослужбовців під час спілкування з громадянами. Якщо закон ухвалять, представник ТЦК буде зобов’язаний:
- назвати своє прізвище та посаду
- на вимогу показувати службове посвідчення
- дати можливість ознайомитися з документом, але без передачі його в руки.
Автори ініціативи пояснюють необхідність таких змін зростанням кількості випадків, коли сторонні особи видають себе за працівників ТЦК, використовуючи військову форму без розпізнавальних знаків. За їхніми даними, фіксувалися й більш серйозні порушення — діяльність організованих груп, які під виглядом військових вдавалися до незаконного утримання людей і вимагання коштів.
"За відсутності уніфікованого та обов’язкового засобу індивідуальної ідентифікації військовослужбовців ТЦК та СП громадяни позбавлені можливості оперативно відрізнити уповноважених осіб від тих, хто незаконно імітує їх діяльність", — йдеться у пояснювальній записці.
Впровадження індивідуальних жетонів має сприяти "підвищенню рівня підзвітності та персональної відповідальності військовослужбовців у разі виникнення спірних ситуацій чи інцидентів".
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні планують розділити функції ТЦК та СП між двома офісами — призову та комплектування. Зокрема, від функції мобілізації хочуть відділити соціальну складову.