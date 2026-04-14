В Україні готують нові вимоги для представників ТЦК: інфографіка, що зміниться

Законопроєкт передбачає обов’язкову ідентифікацію представників ТЦК

У Верховній Раді пропонують посилити правила ідентифікації військовослужбовців ТЦК та СП. Він передбачає нові вимоги до зовнішнього вигляду та комунікації представників ТЦК із громадянами.

Що потрібно знати:

Військових можуть зобов’язати носити нагрудні жетони

Забороняється приховувати або знімати жетон

Представники ТЦК мають називати прізвище і посаду

На вимогу громадян показуватимуть службове посвідчення

Відповідний законопроєкт №15176 вже переданий на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Його автори — Сергій Демченко, Георгій Мазурашу, Сергій Карабута, Мар'яна Безугла та Микола Тищенко.

Якщо він буде прийнятий, військових можуть зобов’язати обов’язково носити спеціальний нагрудний жетон з індивідуальним номером. При цьому документ передбачає жорстку норму: забороняється знімати жетон, приховувати його або будь-яким чином ускладнювати зчитування інформації чи її фіксацію, зокрема на камеру.

Нові правила для ТЦК/ Інфографіка зроблена за допомогою NotebookLM

Окремий блок змін стосується поведінки військовослужбовців під час спілкування з громадянами. Якщо закон ухвалять, представник ТЦК буде зобов’язаний:

назвати своє прізвище та посаду

на вимогу показувати службове посвідчення

дати можливість ознайомитися з документом, але без передачі його в руки.

Автори ініціативи пояснюють необхідність таких змін зростанням кількості випадків, коли сторонні особи видають себе за працівників ТЦК, використовуючи військову форму без розпізнавальних знаків. За їхніми даними, фіксувалися й більш серйозні порушення — діяльність організованих груп, які під виглядом військових вдавалися до незаконного утримання людей і вимагання коштів.

"За відсутності уніфікованого та обов’язкового засобу індивідуальної ідентифікації військовослужбовців ТЦК та СП громадяни позбавлені можливості оперативно відрізнити уповноважених осіб від тих, хто незаконно імітує їх діяльність", — йдеться у пояснювальній записці.

Впровадження індивідуальних жетонів має сприяти "підвищенню рівня підзвітності та персональної відповідальності військовослужбовців у разі виникнення спірних ситуацій чи інцидентів".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні планують розділити функції ТЦК та СП між двома офісами — призову та комплектування. Зокрема, від функції мобілізації хочуть відділити соціальну складову.