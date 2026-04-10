"Это справедливо": Зеленский о визите посланцев Трампа в Украину, Пасхальное перемирие и гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что визит спецпосланника президента США Стива Виткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Киев обсуждался давно, однако состоится ли он пока неизвестно. Он подчеркнул, что на предложения о прекращении огня на Пасху и обмене пленными ответа от россиян до сих пор не получил.

Об этом глава государства рассказал в разговоре с журналистами в четверг, 9 апреля. "Телеграф" собрал несколько главных заявлений президента.

О визите спецпосланников президента США в Киев

По словам президента, вопрос визита спецпосланников президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Украину обсуждался давно. Однако сейчас сложно утверждать, что они все-таки прибудут в Киев.

"Мы давно говорили с американской стороной, в частности с Виткоффом и Кушнером, что это справедливо – приехать в Киев. Мы договаривались, что они приедут сюда. Еще когда не было прекращения огня на Ближнем Востоке и там продолжались активные действия, я им говорил: "Приезжайте к нам, а потом езжайте в Москву. Давайте проведем трехстороннюю встречу в таком формате". Они это воспринимали, но, как видим, решили, что не могут сейчас далеко уезжать от своего президента. Сейчас ситуация на Ближнем Востоке и Заливе меняется. Сейчас сложно еще сказать, приедут ли они к нам, или где-то в другой стране состоится трехсторонняя встреча переговорных команд. Если такая встреча может состояться быстрее, то пусть будет так", — сказал Зеленский.

О Пасхальном перемирии и обмене пленными

Владимир Зеленский отметил, что ответа на предложение о прекращении огня на Пасху от руководства России так и не получил. Он также пояснил, что процесс переговоров по обмену пленными очень сложный.

"К сожалению, не вижу ответа от российской стороны на наше предложение прекращения огня на Пасху. Перемирие сейчас может получится, на мой взгляд, на Ближнем Востоке и в Заливе. Слава Богу, если там не будут люди гибнуть. Об обмене: сейчас никто не может сказать дату, и сложно идет процесс. Но будем делать все, чтобы возвращать наших людей", – сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Юлия Свириденко 9 апреля 2026 года.

О работе над гарантиями безопасности для Украины

Глава государства отметил, что вопрос гарантий безопасности все еще прорабатывается. Пока что украинская "команда" нарабатывает окончательный вариант своих предложений.

"О содержании переговоров. Мы говорили о гарантиях безопасности с ними (США-ред.). Наша команда над этим работает. Мы покажем американцам, что мы предлагаем, и рассчитываем, что дальше будет движение в дипломатии. С нашей стороны точно все делается для дипломатии. Во-первых, Украине важно понимать, какая конкретно и как скоро будет реакция партнеров, если агрессия со стороны россиян повторится. Мы договорились, что наша сторона предложит свое видение, а партнеры ответят на такой драфт. Важно, чтобы не было каких-либо слабых мест и ошибок. Во-вторых – финансирование нашей армии, которое должно быть четко обеспечено. Третья история – комплектация нашей ПВО. Мы хотим добавить в перечень оружия средства ПВО, которые мы видим сейчас эффективными на Ближнем Востоке и в Персидском Заливе, но которых у нас не было. Кроме того, я не верю, что россияне не захотят прийти снова. Но я верю, если в Украине будет стоять американская военная база или общая база Америки и Европы, рисков у нас будет меньше", — сказал Зеленский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по словам журналиста Виталия Портникова, гарантии безопасности от США, которые может получить Украина, выглядят очень сомнительно. Ведь могут остаться лишь обещаниями.