"Це справедливо": Зеленський про візит посланців Трампа в Україну, Великоднє перемирʼя та гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський розповів, що візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Київ обговорювався давно, проте чи він відбудеться наразі невідомо. Він наголосив, що на пропозиції про припинення вогню на Великдень та обмін полоненими відповіді від росіян досі не отримав.

Про це глава держави розповів в розмові з журналістами у четвер, 9 квітня. "Телеграф" зібрав кілька головних заяв президента.

Про візит спецпосланців президента США до Києва

За словами президента, питання візиту спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в Україну обговорювалось давно. Проте зараз важко стверджувати, що вони все ж прибудуть до Києва.

"Ми давно говорили з американською стороною, зокрема з Віткоффом і Кушнером, що це справедливо – приїхати до Києва. Ми домовлялися, що вони приїдуть сюди. Ще коли не було припинення вогню на Близькому Сході й там тривали активні дії, я їм казав: "Приїжджайте до нас, а потім їдьте в Москву. Давайте проведемо тристоронню зустріч у такому форматі". Вони це сприймали, але, як бачимо, вирішили, що не можуть зараз далеко відʼїжджати від свого президента. Зараз ситуація на Близькому Сході та в Затоці змінюється. Зараз складно ще сказати, чи вони до нас таки приїдуть, чи десь в іншій країні відбудеться тристороння зустріч переговорних команд. Якщо така зустріч може відбутися швидше, то хай буде так", — сказав Зеленський.

Джаред Кушнер та Стів Віткофф

Про Великоднє перемир'я та обмін полоненими

Володимир Зеленський зазначив, що відповіді на пропозицію щодо припинення вогню на Великдень від керівництва Росії так і не отримав. Він також пояснив, що процес перемовин по обміну полоненими дуже складний.

"На жаль, не бачу відповіді від російської сторони на нашу пропозицію припинення вогню на Великдень. Перемир'я зараз може вдатися, на мій погляд, на Близькому Сході та в Затоці. Слава Богу, якщо там не будуть люди гинути. Щодо обміну: зараз ніхто не може сказати дату, і складно йде процес. Але будемо робити все, щоб повертати наших людей", — сказав Зеленський.

Президент Володимир Зеленський та прем'єр- міністр Юлія Свириденко 9 квітня 2026 року. Фото ОП

Про роботу над гарантіями безпеки для України

Глава держави зазначив, що питання гарантій безпеки все ще опрацьовується. Наразі українська "команда" напрацьовує остаточний варіант своїх пропозицій.

"Щодо змісту перемовин. Ми говорили про гарантії безпеки з ними (США- ред.). Наша команда над цим працює. Ми покажемо американцям, що ми пропонуємо, і розраховуємо, що далі буде рух у дипломатії. З нашої сторони точно все робиться для дипломатії. По-перше, Україні важливо розуміти, якою конкретно і як швидко буде реакція партнерів, якщо агресія з боку росіян повториться. Ми домовилися, що наша сторона запропонує своє бачення, а партнери дадуть свою відповідь на такий драфт. Важливо, щоб не було якихось слабких місць та помилок. По-друге – фінансування нашої армії, яке має бути чітко забезпечене. Третя історія – комплектація нашої ППО. Ми хочемо додати в перелік зброї ті засоби ППО, які ми бачимо зараз ефективними на Близькому Сході та в Перській Затоці, але яких у нас не було. Крім того, я не вірю, що росіяни не захочуть прийти знову. Але я вірю, якщо в Україні буде стояти американська воєнна база чи спільна база Америки та Європи, то ризиків у нас буде менше", — сказав Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, за словами журналіста Віталія Портникова, гарантії безпеки від США, які може отримати Україна, виглядають дуже сумнівно. Адже можуть залишитися лише обіцянками.