Трамп чуть не испортил свадьбу собственного сына: интересные детали

Свадьба Трампа-младшего пошла не по плану

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший накануне своей свадьбы с моделью и светской львицей Беттиной Андерсон изменил планы. Пара, ранее мечтавшая провести церемонию в Белом доме, решила отказаться от этой идеи на фоне обострения ситуации вокруг войны с Ираном.

По данным irishstar, Дональд Трамп-младший еще после помолвки в декабре 2025 года рассматривал возможность громкого празднования в президентской резиденции. Однако эта идея вызвала неоднозначную реакцию, как в обществе, так и внутри семьи. Сообщается, что сам Дональд Трамп не поддержал план сына и назвал такой формат неуместным.

Теперь влюбленные выбрали более закрытый вариант церемонии. Свадьбу провели на Багамах в уикенд ко Дню памяти США (23-25 мая). Празднование состоялось в узком кругу – присутствовало только 40 гостей. В то же время событие все равно было роскошным, ведь среди приглашенных представители элиты Палм-Бич.

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон. Фото: Getty Images

Для церемонии пара якобы рассматривала территорию курорта Atlantis Paradise Island. Именно там в последние годы часто отдыхают богатые американские семьи и знаменитости.

Дональд Трамп и его сын Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Отметим, что Дональд Трамп не присутствовал на свадьбе сына. Он пропустил частную церемонию на Багамах, объяснив это тем, что сейчас "не самое лучшее время" из-за плотного графика и выполнения государственных дел. В своем заявлении президент США подчеркнул, что вынужден оставаться в Вашингтоне из-за рабочих обязанностей. Не посетила это событие и Мелания Трамп.

Однако на свадьбе присутствовали дети Дональда Трампа-младшего первого брака, а также его сестры и брат — Иванка Трамп, Тиффани Трамп и Эрик Трамп вместе с семьями. Организацией занимался известный американский декоратор Льюис Миллер, работающий со многими селебрити-свадьбами в США. Медиа также сообщают, что для гостей подготовили авторское меню и многоярусный свадебный торт от кондитеров из Палм-Бич.

Фото после свадьбы Дональда Трампа-младшего. Фото: instagram/@bettina_anderson

Инсайдеры отмечают, что Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон решили избежать излишней огласки из-за напряженной международной ситуации. В их окружении считают, что масштабное празднование в Белом доме во время войны могло бы вызвать волну критики.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп неожиданно при всех пожаловался на жену Меланию. Необычный инцидент произошел на днях во время традиционного пикника в Белом доме для членов Конгресса.