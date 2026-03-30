Сильные морозы "ударили" по комарам: биолог объяснил, ждать ли нашествия в Украине

Как холодная зима повлияла на комаров и какие факторы сдерживают их численность

Комаров серьезно "потрепала" зима, но вспышки возможны в некоторых местах из-за высокой влажности. Однако природа имеет сдерживающие факторы против увеличения количества этих кусающих насекомых.

Об этом "Телеграфу" рассказал доктор философии в области "Биология", старший научный сотрудник лаборатории мониторинга природных экосистем Асканийского заповедника Руслан Мишустин.

По словам специалиста, сильные морозы зимой создали неблагоприятные условия для размножения насекомых. Личинки и яйца комаров просто не пережили их — выживают единицы из сотен или тысяч, то есть первого поколения много не будет — оно определяющее в численности насекомых в течение сезона.

Комары могут массово размножиться в некоторых местах

Парадоксально, но именно из-за морозов и льда в некоторых местах могут образоваться очень благоприятные условия для комаров. После зимы увеличивается количество временных водоемов, где комары могут очень сильно расплодиться. Но энтомолог успокаивает – в природе есть сдерживающие факторы. Первый — хищники, которые едят комаров и их личинок, например птицы, рыбы и т.д. Второй фактор — рост количества болезней комаров, возникающий из-за скученности. Для людей такие болезни неопасны, однако у комаров могут произойти грибковые и бактериальные эпидемии.

