Травмированных белок находят в парках Украины: что с ними и как помочь

Если вы нашли бельчонка на земле — иногда лучше его не трогать

Маленькие белки начали выпадать из гнезд — весной каждый год малыши травмируются и могут стать жертвами хищных птиц по собственной опрометчивости. Часто детенышей находят на земле уже с черепно-мозговыми, поэтому шансов на спасение в них немного без вмешательства человека.

Как пояснили в домашнем приюте для самых маленьких животных Taliko, на белок охотятся вороны и подобные птицы, они могут даже сломать бельчонку позвоночник. Работники приюта также рассказали, что нужно делать, если вы обнаружили детеныша белки. Отметим, в Украине из-за изменения климата и деятельности человека белки могут исчезнуть, считают ученые.

Заметим, если бельчонок цел, за ним может спуститься мать-белка. В Центре спасения диких животных wildanimals.ua отмечают — трогать детенышей дикого животного не стоит. Однако, если бельчонок травмирован — ему понадобится помощь.

Маленький белчонок, выпавший из гнезда/ Источник: Животный мир Украины

Что делать, если обнаружили травмированного бельчонка:

Поймать и накрыть тканью Найти коробку и усадить в нее Согреть при необходимости Свяжитесь с приютом и передайте животное.

Что делать, если обнаружили бельчонка – инфографика

В Днепре и Днепропетровской области можно передать бельчонка в приют Taliko. Контактный номер — 0689708900. Реабилитационные центры и волонтеры, которые занимаются дикими животными, есть в большинстве областей.

