Травмованих білок знаходять в парках України: що з ними та як допомогти

Якщо ви знайшли білченя на землі — іноді краще його не чіпати

Маленькі білки почали випадати з гнізд — навесні щороку малюки травмуються та можуть стати жертвами хижих птахів через власну необачність. Часто, дитинчат знаходять на землі вже з черепно-мозковими, тож шансів на порятунок в них небагато без втручання людини.

Як пояснили в домашньому притулку для найменших тварин Taliko, на білок полюють ворони та подібні птахи, вони можуть навіть зламати білченяті хребет. Працівники притулку також розповіли, що потрібно робити, якщо ви знайшли білченя. Зауважимо, в Україні через зміни клімату та діяльність людини білки можуть вимерти, вважають вчені.

Зауважимо, якщо білченя ціле, за ним може спуститися мати-білка. У Центрі порятунку диких тварин wildanimals.ua наголошують — чіпати дитинчат дикої тварини не варто. Однак, якщо білченя травмоване — йому знадобиться допомога.

Маленьке білченя, що випало з гнізда/ Джерело: Тваринний світ України

Що робити, якщо виявили травмоване білченя:

Зловити і накрити тканиною Знайти коробку та посадити в неї Зігріти за потреби Зв'язатися з притулком та передати тварину.

Що робити, якщо виявили білченя - інфографіка

В Дніпрі та Дніпропетровській області можна передати білченя в притулок Taliko. Контактний номер — 0689708900. Реабілітаційні центри та волонтери, які опікуються дикими тваринами, є в більшості областей.

