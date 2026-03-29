Украина перешла на летнее время: как понять, что часы на ваших гаджетах уже переведены

Рассказываем, как узнать точное время, если вы запутались

В ночь на последнее воскресенье марта Украина традиционно переходит на летнее время. В 2026 году перевод часов запланирован 29 числа на 4:00 — стрелки необходимо сместить на один час назад.

Смена времени нередко вызывает путаницу: электронные устройства делают это автоматически, тогда как механические часы приходится настраивать вручную.

Как узнать точное время

Чтобы понять, что ваши гаджеты автоматически перешли на новое время, нужно воспользоваться специализированными сервисами, отображающие точное время.

Перевод часов на летнее время в 2026 году. Инфографика "Телеграфа"

Почему перевод часов происходит именно в воскресенье

Переход на летнее и зимнее время не случайно происходит именно в воскресенье. Это связано с практическими соображениями: выходной день позволяет снизить нагрузку на организм и облегчить адаптацию к "потерянному" или "добавленному" часу.

Кроме того, в воскресенье меньше загружены транспортные системы, поэтому проще и безопаснее корректировать расписания поездов, работу электронных сервисов и другие важные процессы.

