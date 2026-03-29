Україна перейшла на літній час: як зрозуміти, що годинники на ваших гаджетах уже переведені

Розповідаємо, як дізнатися точний час, якщо ви заплуталися

Вночі проти останньої неділі березня Україна традиційно переходить на літній час. У 2026 році переведення годинників заплановано 29 числа на 4:00 — стрілки необхідно змістити на одну годину назад.

Зміна часу нерідко викликає плутанину: електронні пристрої роблять це автоматично, тоді як механічні годинники доводиться налаштовувати вручну.

Як дізнатися точний час

Щоб зрозуміти, що ваші гаджети автоматично перейшли на новий час, потрібно скористатися спеціалізованими сервісами, які відображають точний час.

Переведення годинників на літній час у 2026 році. Інфографіка "Телеграфа"

Чому переведення годинників відбувається саме в неділю

Перехід на літній та зимовий час не випадково відбувається саме у неділю. Це пов’язано з практичними міркуваннями: вихідний день дозволяє знизити навантаження на організм і полегшити адаптацію до "втраченої" або "доданої" години.

Крім того, у неділю менше завантажено транспортні системи, тому простіше та безпечніше коригувати розклад поїздів, роботу електронних сервісів та інші важливі процеси.

Раніше "Телеграф" писав про поширену помилку при переводі механічного годинника і пояснював, як правильно міняти час, щоб не пошкодити механізм.