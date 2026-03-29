Украина живет по новому времени: который сейчас час
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Рассказываем, как узнать точное время, если вы запутались
Ночью в последнее воскресенье марта Украина переходит на летнее время. Перевод часов в 2026 году производится 29 числа в 4:00. Стрелки часов нужно перевести на один час назад.
Переход с зимнего на летнее время обычно сопровождается неразберихой, ведь гаджеты автоматически делают изменения, а механические часы приходится переводить самостоятельно.
Когда часы показывают разное время, люди приходят в состояние растерянности. Многие путаются, куда именно нужно переводить стрелки – вперед или назад, а некоторые забывают дату.
Который сейчас час?
В такие моменты хорошим подспорьем являются специализированные сайты, которые показывают точное время. Среди них ресурс timenow.in.ua, название которого переводится как время сейчас в Украине. По ссылке всегда можно увидеть точное время в Киеве.
Почему перевод часов происходит именно в воскресенье?
Смена времени происходит в выходной день не просто так. Следуя из практических соображений, перевод часов в ночь на воскресенье является комфортным, потому что многие люди в этот день отдыхают. Это позволяет минимизировать стресс, чтобы организм лучше адаптировался от "потерянного" или "дополнительного" часа.
Кроме того, в воскресенье нагрузка на транспорт ниже, поэтому корректировать графики поездов, электронные системы и другие критически важные процессы, намного проще и безопаснее.
Ранее "Телеграф" рассказывал о распространенной ошибке при переводе механических часов.