Украина живет по новому времени: который сейчас час

Рассказываем, как узнать точное время, если вы запутались

Ночью в последнее воскресенье марта Украина переходит на летнее время. Перевод часов в 2026 году производится 29 числа в 4:00. Стрелки часов нужно перевести на один час назад.

Переход с зимнего на летнее время обычно сопровождается неразберихой, ведь гаджеты автоматически делают изменения, а механические часы приходится переводить самостоятельно.

Когда часы показывают разное время, люди приходят в состояние растерянности. Многие путаются, куда именно нужно переводить стрелки – вперед или назад, а некоторые забывают дату.

Перевод часов на летнее время в 2026 году. Инфографика "Телеграфа"

Который сейчас час?

В такие моменты хорошим подспорьем являются специализированные сайты, которые показывают точное время. Среди них ресурс timenow.in.ua, название которого переводится как время сейчас в Украине. По ссылке всегда можно увидеть точное время в Киеве.

Почему перевод часов происходит именно в воскресенье?

Смена времени происходит в выходной день не просто так. Следуя из практических соображений, перевод часов в ночь на воскресенье является комфортным, потому что многие люди в этот день отдыхают. Это позволяет минимизировать стресс, чтобы организм лучше адаптировался от "потерянного" или "дополнительного" часа.

Кроме того, в воскресенье нагрузка на транспорт ниже, поэтому корректировать графики поездов, электронные системы и другие критически важные процессы, намного проще и безопаснее.

