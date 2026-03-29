Україна живе за новим часом: котра зараз година

Розповідаємо, як дізнатися точний час, якщо ви заплуталися

Вночі останньої неділі березня Україна переходить на літній час. Переведення годинників у 2026 році проводиться 29 числа о 4:00. Стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад.

Перехід із зимового на літній час зазвичай супроводжується плутаниною, адже гаджети автоматично роблять зміни, а механічні годинники доводиться переводити самостійно.

Коли годинники показують різний час, люди приходять у стан розгубленості. Багато хто плутається, куди саме потрібно переводити стрілки – вперед чи назад, а дехто забуває про дату.

Яка зараз година?

У такі моменти гарною підмогою є спеціалізовані сайти, які показують точний час. Серед них ресурс timenow.in.ua, назва якого перекладається як час зараз в Україні. За посиланням завжди можна побачити точний час у Києві.

Чому переведення годинників відбувається саме в неділю?

Зміна часу відбувається у вихідний день не просто так. Виходячи з практичних міркувань, переведення годинників в ніч на неділю є комфортним, тому що багато людей у цей день відпочивають. Це дозволяє мінімізувати стрес, щоб організм краще адаптувався від "втраченої" або "додаткової" години.

Крім того, в неділю навантаження на транспорт нижче, тому коригувати графіки поїздів, електронні системи та інші критично важливі процеси набагато простіше і безпечніше.

Раніше "Телеграф" розповідав про поширену помилку під час переведення механічного годинника. Як перевести стрілки, не зламавши годинник.