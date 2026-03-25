До метра в высоту: как и почему украинские ромы пекут гигантские паски на Пасху (фото, видео)

Секреты, приметы и региональные особенности празднования Пасхи украинских цыган.

В Украине существует уникальная пасхальная традиция, принадлежащая именно ромскому сообществу — речь идет о поясах, высота которых может поражать даже опытных хозяек. Это не просто кулинарная особенность, а часть культурной идентичности украинских цыган.

О ней рассказала исследовательница ромской культуры Наталья Зиневич в выпуске YouTube-канала "Пороблено". По ее словам, живущие в Украине ромы действительно переняли часть локальных обычаев, однако трансформировали их в соответствии с собственными традициями — и именно так появились эти необычные пояса.

Больше всего таких выпекают на Приднепровье. Их высота так велика, что стандартные духовки просто не подходят — для этого строят специальные печи. Их размер – не для "вау-эффекта" – это практика, которая передается из поколения в поколение.

Ромская Пасха. Фото: seedsandroots.net

Процесс выпечки имеет еще и символическое значение. В ромских семьях верят: если паска хорошо поднялась — год будет счастливым и стабильным. Если нет — это воспринимается как тревожный знак. То есть речь не только о еде, но и о своеобразном индикаторе будущего.

Размер поясков также объясняется традицией обмена. В пасхальный период ромы навещают всех своих родственников и обязательно привозят с собой выпечку. Интересно, что даже выехавшие из Украины ромы пытаются сохранять эти традиции. Они могут изменять технические детали, но не отказываются от принципа.

Паски ромов. Фото: threads

В других регионах есть вариации. Например, паски на винных дрожжах, которые могут оставаться свежими до 40 дней. Это продуманное решение — с учетом длительных празднований и тех же визитов к родственникам.

Раньше, когда собственных печей не было, ромы выпекали паски в монастырях. И, по словам Зиневича, это могло быть взаимным обменом — не только пространством, но и знаниями. Она даже предполагает, что определенные эстетические элементы ромской культуры восходят к церковным традициям православия, в частности — золотые орнаменты в Монастырях.

