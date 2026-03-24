Хранит в себе 400-летнюю историю: что известно о церкви во Львове, рядом с которой был "прилет" (фото)

Во вторник днем, 24 марта, россияне ударили "шахедом" по центру Львова. В результате атаки начался пожар в комплексе монастыря Бернардинцев, где находится уникальная достопримечательность — церковь Святого Андрея.

Во Львовской ОВА подтвердили "прилет" по городу. Пострадавший комплекс входит в список наследия ЮНЕСКО.

Что известно о церкви святого Андрея во Львове, рядом с которой ударили россияне

По предварительной информации, пожар произошел в одном из комплексов монастыря Бернардинцев, который включает в себя церковь святого Андрея, жилые корпуса для монахов, хозяйственные постройки, а также колокольню и ротонду над колодцем.

Сама церковь Святого Андрея является уникальной достопримечательностью Львова, исторические корни которой уходят в XV век, когда в 1460 году в город прибыли монахи-бернардицы. На сегодняшний день ей более 400 лет. Она представляет собой трехнефную базилику из тесаного камня с вытянутым алтарным участком и многоугольной апсидой.

Пожар в историческом здании монастыря Бернардинцев во Львове

Храм сочетает в себе элементы готики, ренессанса и барокко, а внутри поражает старинными старинными фресками и резным деревянным иконостасом. Церковь является важным культурным и духовным центром города.

"Телеграф" писал ранее, что россияне атаковали Львов и продвинулись на Запорожье. Самые важные новости на 1490 день войны.