Зберігає у собі 400-річну історію: що відомо про церкву у Львові, поряд з якою був "прильот" (фото)

Постраждалий комплекс внесено до списку спадщини ЮНЕСКО

У вівторок вдень, 24 березня, росіяни вдарили "шахедом" по центру Львова. Внаслідок атаки розпочалася пожежа в комплексі монастиря Бернардинців, де знаходиться унікальна пам’ятка – церква Святого Андрія.

У Львівській ОВА підтвердили "приліт" по місту. Постраждалий комплекс входить до списку спадщини ЮНЕСКО.

Що відомо про церкву святого Андрія у Львові, поряд з якою вдарили росіяни

За попередньою інформацією, пожежа сталася в одному з комплексів монастиря Бернардинців, який включає церкву святого Андрія, житлові корпуси для ченців, господарські будівлі, а також дзвіницю та ротонду над колодязем.

Сама церква Святого Андрія є унікальною пам’яткою Львова, історичне коріння якої сягає XV століття, коли в 1460 році в місто прибули ченці-бернардинці. На сьогоднішній день їй понад 400 років. Вона являє собою тринефну базиліку з тесаного каменю з витягнутою вівтарною ділянкою та багатокутною апсидою.

Пожежа в історичній будівлі монастиря Бернардинців у Львові

Храм поєднує в собі елементи готики, ренесансу та бароко, а всередині вражає старовинними фресками та різьбленим дерев’яним іконостасом. Церква є важливим культурним та духовним центром міста.

Церква Святого Андрія у Львові

