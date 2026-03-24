Россия бьёт по Запорожью не случайно: что стоит за атаками и какая ситуация вокруг города (карта)

Россияне рассматривают Запорожское направление как основное и сосредотачивают там значительное количество сил

Удары России по Запорожью, в частности и в ночь на 24 марта, являются частью целенаправленной стратегии давления: военного, экономического и психологического. Враг пытается сделать город уязвимым.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам, задача россиян — создать в городе гуманитарный кризис, спровоцировать массовые миграционные процессы в глубь Украины. Соответственно разрушить промышленную инфраструктуру, поскольку Запорожье является ключевым промышленным центром на подконтрольной Украине территории. Это и металлургические предприятия, предприятия ВПК и т.д.

Основная задача окупантов — посеять недоверие к действиям центральных и местных органов власти и спровоцировать массовые миграционные процессы из города-миллионника. Это в свою очередь влияет на возможности логистики и передислокации оперативных резервов Сил обороны Украины на встречных направлениях. отметил эксперт.

Дмитрий Снегирев

Чтобы реализовать свои планы противник стремится зайти в Поселок Степногорск, поскольку это самый короткий путь в Запорожье. В том случае успеха он сможет оказать огненное влияние уже на областной центр Запорожья. Как говорит Снегирев, российские войска тогда смогли бы держать под огненным контролем логистические пути, ведущие из Запорожья на восток Запорожской области: к Гуляйполю, Орехову и Покровскому.

Гуляйполе, Орехов и Покровское. Карта DeepState

Справка: Обстрел Запорожья в ночью на 24 марта — коротко

Был нанесен массированный комбинированный удар по Запорожью с применением ударных беспилотников и ракет. В результате атаки погиб один человек, ещё девять получили ранения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Последствия атаки по Запорожью 24 марта. Фото: ЗОВА

Враг начал бить по городу около 02:30: сначала дронами, после чего последовали удары баллистическими ракетами. В течение ночи фиксировались попадания в жилую застройку, в частности — в многоквартирный дом. Также возникли пожары и разрушения в разных районах города.

Последствия атаки по Запорожью 24 марта. Фото: ЗОВА

В результате обстрелов повреждены не менее 20 многоквартирных домов, шесть частных домов, а также магазин, нежилые здания и объекты промышленной инфраструктуры. Зафиксированы десятки повреждений гражданских объектов, включая автомобили и хозяйственные постройки. Отдельно сообщалось о пожаре на автозаправочной станции после утреннего удара.

Последствия атаки по Запорожью 24 марта. Фото: ЗОВА

Фронт: что происходит на Запорожском направлении

Российские войска продолжают попытки давления на Запорожскую область, концентрируя удары по ключевым позициям и населенным пунктам. Высокая активность врага наблюдается на Гуляйпольском направлении. Атаки противника вблизи населенных пунктов – Гуляйполя, Железнодорожного, Леноконстантиновки, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Мирного.

Также зафиксированы массированные авиаудары по селам района, в частности, Верхней Терсе, Воздвиженке, Бабашам, Даниловке, Гуляйпольскому и Долинке.

Верхняя Терса, Долинка, Воздвиженка, Гуляйпольское. Карта DeepState

На Александровском отрезке фронта враг пытается наступать в районах Степного, Новогригорьевки, Красногорского и Злагоды.

Степное, Новогригорьевка, Красногорское. Карта DeepState

При этом Снегирев добавил, что у россиян нет оперативных резервов для блокировки, тем более захвата Запорожья.

Но тактика "выжженной земли" будет использоваться противником как элемент политического давления на украинское руководство в вопросе реализации российского видения окончания войны в Украине. Их цель – подойти на расстояние, позволяющее вести огонь по жилым кварталам с использованием ствольной артиллерии, чтобы спровоцировать миграцию населения. объясняет собеседник.

Украинские военные сдерживают настуление врага на Запорожском направлении и не дают ему продвинуться к Степногорску — ключевой точке, с которой возможен огневой контроль над областным центром.

Наиболее напряженная ситуация сохраняется на Гуляйпольском направлении. Бои идут в районах Гуляйполя, Варваровки и Прилук, где противник пытается штурмовать украинские позиции и продвигаться вглубь обороны. Одновременно российские силы активизировались в направлениях Зеленого, Железнодорожного, Еленоконстантиновки и Верхней Терсы, стремясь создать угрозу окружения украинских подразделений.

Гуляйпольское направление. Карта: Генштаб ВСУ

ВСУ удерживают рубежи в районе Цветково – Криничное – Староукраинка – Горное, что существенно замедляет продвижение противника в сторону Верхней Терсы — его темпы там измеряются сотнями метров в неделю.

ВСУ удерживают рубежи в Запорожской области. Карта: DeepState

В то же время на Александровском направлении украинские силы имеют успех — там освобождены несколько населенных пунктов.

Александровское направление. Карта: Генштаб ВСУ

В целом, несмотря на наращивание сил, российским войскам не удается добиться существенного продвижения, а Запорожское направление остается одним из самых интенсивных участков фронта.

