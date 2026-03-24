Росія б’є по Запоріжжю не випадково: що стоїть за атаками і яка ситуація навколо міста (карта)

Росіяни розглядають Запорізький напрямок як основний і зосереджують там значну кількість сил

Удари Росії по Запоріжжю, зокрема й у ніч на 24 березня, є частиною цілеспрямованої стратегії тиску: військового, економічного та психологічного. Ворог намагається зробити місто вразливим.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов. За його словами, завдання росіян — створити у місті гуманітарну кризу, спровокувати масові міграційні процеси у глиб України. Відповідно, зруйнувати промислову інфраструктуру, оскільки Запоріжжя є ключовим промисловим центром на підконтрольній Україні території. Це і металургійні підприємства, підприємства ВПК тощо.

Основне завдання оккупантів — посіяти недовіру до дій центральних та місцевих органів влади та спровокувати масові міграційні процеси з міста-мільйонника. Це, у свою чергу, впливає на можливості логістики та передислокації оперативних резервів Сил оборони України на зустрічних напрямках. наголосив експерт.

Дмитро Снєгирьов

Щоб реалізувати свої плани, противник прагне зайти в Степногірськ, оскільки це найкоротший шлях у Запоріжжі. У цьому випадку успіху він зможе вогненно вплинути вже на обласний центр Запоріжжя. Як каже Снєгірьов, російські війська тоді змогли б тримати під вогненним контролем логістичні шляхи, що ведуть із Запоріжжя на схід Запорізької області: до Гуляйполя, Орєхова та Покровського.

Гуляйполе, Оріхів та Покровське. Карта DeepState

Довідка: Обстріл Запоріжжя вночі на 24 березня – коротко

Було завдано масованого комбінованого удару по Запоріжжю із застосуванням ударних безпілотників та ракет. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще дев’ять отримали поранення. Усім постраждалим надається медична допомога.

Наслідки атаки по Запоріжжю 24 березня. Фото: ЗОВА

Ворог почав бити містом близько 02:30: спочатку дронами, після чого були удари балістичними ракетами. Протягом ночі фіксувалися потрапляння до житлової забудови, зокрема до багатоквартирного будинку. Також виникли пожежі та руйнування у різних районах міста.

Наслідки атаки по Запоріжжю 24 березня. Фото: ЗОВА

Наслідки атаки по Запоріжжю 24 березня. Фото: ЗОВА

Внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 20 багатоквартирних будинків, шість приватних будинків, а також магазин, нежитлові будівлі та об’єкти промислової інфраструктури. Зафіксовано десятки пошкоджень цивільних об’єктів, включаючи автомобілі та господарські споруди. Окремо повідомлялося про пожежу на автозаправній станції після ранкового удару.

Наслідки атаки по Запоріжжю 24 березня. Фото: ЗОВА

Фронт: що відбувається на Запорізькому напрямку

Російські війська продовжують спроби тиску на Запорізьку область, концентруючи удари по ключових позиціях та населених пунктах. Висока активність ворога спостерігається на Гуляйпольському напрямі. Атаки противника поблизу населених пунктів – Гуляйполя, Залізничного, Ленокостянтинівки, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки та Мирного.

Також зафіксовано масовані авіаудари по селах району, зокрема Верхній Терсі, Воздвиженці, Бабашам, Данилівці, Гуляйпільському та Долинці.

Верхня Терса, Долинка, Воздвиженка, Гуляйпільське. Карта DeepState

На Олександрівському відрізку фронту ворог намагається наступати в районах Степового, Новогригорівки, Красногірського та Злагоди.

Степове, Новогригорівка, Красногірське. Карта DeepState

При цьому Снєгірьов додав, що росіяни не мають оперативних резервів для блокування, тим більше захоплення Запоріжжя.

Але тактика "випаленої землі" буде використовуватися противником як елемент політичного тиску на українське керівництво в питанні реалізації російського бачення закінчення війни в Україні. Їхня мета – підійти на відстань, яка дозволяє вести вогонь по житлових кварталах з використанням ствольної артилерії, щоб спровокувати міграцію населення. пояснює співрозмовник.

Українські військові стримують настання ворога на Запорізькому напрямку і не дають йому просунутися до Степногірська — ключової точки, з якою можливий вогневий контроль над обласним центром.

Найбільш напружена ситуація зберігається на Гуляйпольському напрямі. Бої йдуть у районах Гуляйполя, Варварівки та Прилук, де противник намагається штурмувати українські позиції та просуватись углиб оборони. Водночас російські сили активізувалися у напрямках Зеленого, Залізничного, Оленокостянтинівки та Верхньої Терси, прагнучи створити загрозу оточення українських підрозділів.

Гуляйпільський напрямок. Карта: Генштаб ЗСУ

ЗСУ утримують рубежі в районі Цвіткове – Криничне – Староукраїнка – Гірське, що суттєво уповільнює просування супротивника у бік Верхньої Терси – його темпи там вимірюються сотнями метрів на тиждень.

ЗСУ утримують рубежі у Запорізькій області. Карта: DeepState

Водночас, на Олександрівському напрямку українські сили мають успіх — там звільнено кілька населених пунктів.

Олександрівський напрямок. Карта: Генштаб ЗСУ

Загалом, незважаючи на нарощування сил, російським військам не вдається досягти суттєвого просування, а Запорізький напрямок залишається однією з найінтенсивніших ділянок фронту.

