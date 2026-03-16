Готовы работать на экспорт: украинская "оборонка" способна конкурировать на рынке Европы

Украинские производители оружия получили серьезное развитие во время полномасштабоя войны с Россией

Украинский оборонно-промышленный комплекс готов составить конкуренцию европейским компаниям на общем рынке. Такого мнения придерживается исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров.

Об этом он рассказал на дискуссионной панели "Евроинтеграция. Вызовы и возможности" в рамках форума "Бизнес и Евроинтеграция", организованной медиахолдингом NV, партнером которого стала NAUDI. Среди прочего он наметил ключевые вызовы и возможности для украинского оборонно-промышленного комплекса в контексте евроинтеграции.

В частности, Гончаров подчеркнул, что в первую очередь частный украинский ОПК должен рассматривать выход на европейский рынок как возможность для будущего стратегического партнерства с зарубежными компаниями.

"Евроинтеграцию мы видим в партнерстве с европейскими компаниями. На европейском рынке в оборонной сфере конкуренция еще больше, чем во многих других отраслях, а в некоторых случаях речь идет не только об экономической конкуренции, но и о политическом протекционизме", — заявил исполнительный директор NAUDI.

По его словам, несмотря на сложность и высокую зарегулированность европейского оборонного рынка, у украинских производителей уже есть конкурентные решения, способные заинтересовать Евросоюз. Гончаров подчеркнул, что за годы полномасштабной войны украинский оборонно-промышленный комплекс кардинально трансформировался:

"На сегодняшний день украинский ОПК совершенно изменился по сравнению с 2021 годом. И нам уже есть что предложить, в том числе европейскому рынку, и у нас уже есть продукция, которая может быть конкурентной на европейском рынке".

Особое внимание он уделил вопросу насчет открытия экспорта продукции оборонного назначения. По словам исполнительного директора NAUDI, украинские производители готовы работать на внешних рынках, ведь имеют соответствующий опыт и традиции, а действующее законодательство уже содержит достаточное количество инструментов для принятия необходимых решений.

"Украинские предприниматели готовы работать на экспорт. Они в основном все знают, как работать на экспорт, потому что Украина всегда была экспортером оборонной продукции, имеет давние традиции. На сегодня национального законодательства достаточно для того, чтобы решать эти вопросы", — подчеркнул он.

В то же время, Сергей Гончаров предостерег от чрезмерного регулирования и попыток усложнять условия работы бизнеса дополнительными процедурами, которые могут замедлить развитие отрасли и потерю времени в условиях жесткой международной конкуренции.

Также он обратил внимание на рост интереса к украинской оборонной продукции на традиционных для Украины внешних рынках, в частности, на Ближнем Востоке, где в настоящее время наблюдается повышенный спрос на оборонные решения.