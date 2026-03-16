Готові працювати на експорт: українська "оборонка" здатна конкурувати на ринку Європи

Українські виробники зброї отримали серйозний розвиток під час повномасштабої війни з Росією

Український оборонно-промисловий комплекс готовий скласти конкуренцію європейським компаніям на загальному ринку. Такої думки дотримується виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров.

Про це він розповів під час дискусійної панелі "Євроінтеграція. Виклики і можливості" в рамках форуму "Бізнес та Євроінтеграція", організованої медіахолдингом NV, партнером якого стала NAUDI. Серед іншого він окреслив ключові виклики та можливості для українського оборонно-промислового комплексу в контексті євроінтеграції.

Зокрема Гончаров наголосив, що в першу чергу приватний український ОПК має розглядати вихід на європейський ринок як можливість для майбутнього стратегічного партнерства із закордонними компаніями.

"Євроінтеграцію ми вбачаємо в партнерстві з європейськими компаніями. На європейському ринку в оборонній сфері конкуренція ще більша, ніж у багатьох інших галузях, а в деяких випадках йдеться не лише про економічну конкуренцію, а й про політичний протекціонізм", — заявив виконавчий директор NAUDI.

Сергій Гончаров. Фото: NAUDI

За його словами, попри складність і високу зарегульованість європейського оборонного ринку, українські виробники вже мають конкурентні рішення, що здатні зацікавити Євросоюз. Гончаров підкреслив, що за роки повномасштабної війни український оборонно-промисловий комплекс кардинально трансформувався:

"На сьогодні український ОПК абсолютно змінився порівняно з 2021 роком. І нам уже є що запропонувати, в тому числі європейському ринку, і в нас уже є продукція, яка може бути конкурентною на європейському ринку".

Окрему увагу він приділив питанню відкриття експорту продукції оборонного призначення. За словами виконавчого директора NAUDI, українські виробники готові працювати на зовнішніх ринках, адже мають відповідний досвід і традиції, а чинне законодавство вже містить достатньо інструментів для ухвалення необхідних рішень.

"Українські підприємці готові працювати на експорт. Вони здебільшого всі знають, як працювати на експорт, тому що Україна завжди була експортером оборонної продукції, має давні традиції. На сьогодні національного законодавства достатньо для того, щоб вирішувати ці питання", — наголосив він.

Водночас Сергій Гончаров застеріг від надмірного регулювання та спроб ускладнювати умови роботи бізнесу додатковими процедурами, які можуть сповільнити розвиток галузі та втрату часу в умовах жорсткої міжнародної конкуренції.

Також він звернув увагу на зростання інтересу до української оборонної продукції на традиційних для України зовнішніх ринках, зокрема на Близькому Сході, де нині спостерігається підвищений попит на оборонні рішення.