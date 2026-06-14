Сладкие скидки в "АТБ": какие популярные шоколадки продают почти за полцены

В списке есть Рошен и Милка

В магазинах сети "АТБ" снизили цены на популярные сладости. В отделе сладкого сейчас действует акция, позволяющая сэкономить до половины стоимости известных брендов шоколада и десертов.

Больше всего стоимость упала на товары "Roshen". Детальнее написал "Телеграф".

Больше о скидках в материале: "Цены в "АТБ" упали до половины стоимости: продающие со скидкой более 30% на этой неделе".

В частности, белый пористый шоколад с карамелью от Roshen весом 80 г подешевел почти на 50% и стоит 33,80 грн вместо 63,80 грн. Акционными стали черный шоколад Roshen Special 56% и Brut 80% (85 г) — их цена снизилась примерно на 44%.

Покупатели могут найти выгодные предложения и среди других брендов. Шоколад Millennium молочный пористый (32 г) предлагают со скидкой около 45%, а популярные плитки Milka с альпийским молоком, пористый вариант Bubbles и с начинкой подешевели примерно на 36%.

Отдельно скидки действуют и на сладкие пасты и печенье. Паста с фундуком "Своя Линия" (350 г) стоит 91,71 грн вместо 152,90 грн. Печенье "Рошен Lovita" и "Эсмеральда" также стало дешевле — примерно на треть.

На какие сладости держатся скидки. Фото: АТБ

Отметим, что акционное предложение будет продолжаться до 17 июня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" до 50% подешевели товары в отделе бакалеи.