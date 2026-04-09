Погрози Трампа ядеркою Ірану можуть нашкодити Україні: Кулеба пояснив чому

Дипломат попередив про серйозну загрозу для нашої держави

Напередодні різкого та неочікуваного перемирʼя між Вашингтоном та Тегераном, на останній сипалися погрози про те, що Сполучені Штати можуть "знищити Іран за одну ніч" та що "цієї ночі загине ціла цивілізація". У результаті у комунікаційній команді президента США Дональда Трампа були вимушені спростовувати припущення, що він може вдатися до застосування ядерної зброї проти Ірану.

Своєю думкою щодо ситуації поділився ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у власному Youtube-каналі. Він зазначив, що схиляється до того, що Білий дім погрожував режиму аятол цією зброєю.

За його словами, якщо Трамп був готовий використати ядерну зброю проти Ірану, і саме це примусило Тегеран піти на деескалацію, це створює певні ризики у російсько-українській війні.

"Путін сидить у Кремлі: "Ого, прикольно. Припустимо. А що так можна було?", – розмірковує дипломат.

Якби США завдали по Ірану ядерного удару, у світі було б зняте табу на використання цієї зброї з метою схилення терезів на свій бік у війні.

Він зазначив, що негласна заборона тривала після того, як Сполучені Штати у 1945 році скинули бомби на Хіросіму і Нагасакі. Тоді американці вирішили, що краще вбити 100 000 японців ядерною бомбою, ніж загине 500 000 американців у битві за Японію.

Розсекречені документи показали, що США обговорювали можливість застосування ядерної зброї під час війни у В'єтнамі, але впритул до цього не наблизились. В ті роки були килимові бомбардування у В'єтнамі, Камбоджі та Лаосі, проте американці так і не наважились зняти табу на використанні ядерної зброї ядерною державою проти неядерної держави.

"От зараз Путін сидить і думає: "Ого, тобто табу на удар ядерний не зняте, але табу на погрозу ядерного удару зняте по суті", – наголошує колишній міністр.

На його думку, очільник Кремля може передати навіть через посланців Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера погрозу використання тактичної ядерної зброї, якщо Україна не піде на його умови.

"Ось це реально для нас дуже серйозний ризик зараз формується", – підсумував Кулеба.

Нагадаємо, у ніч на 8 квітня президент США Дональд Трамп оголосив двотижневе перемир'я у війні з Іраном. Тегеран заявив, що він переміг, а Штати нібито погодилися на його умови.