Угрозы Трампа ядеркой Ирану могут навредить Украине: Кулеба объяснил почему

Дипломат предупредил о серьезной угрозе для нашего государства

В преддверии резкого и неожиданного перемирия между Вашингтоном и Тегераном, на последний сыпались угрозы о том, что Соединенные Штаты могут "уничтожить Иран за одну ночь" и что "этой ночью погибнет целая цивилизация". В результате в коммуникационной команде президента США Дональда Трампа были вынуждены опровергать предположение, что он может прибегнуть к применению ядерного оружия против Ирана.

Своим мнением по ситуации поделился экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в собственном Youtube-канале. Он отметил, что склоняется к тому, что Белый дом угрожал режиму аятолл этим оружием.

По его словам, если Трамп готов использовать ядерное оружие против Ирана, и именно это заставило Тегеран пойти на деэскалацию, это создает определенные риски в российско-украинской войне.

"Путин сидит в Кремле: "Ого, прикольно. Предположим. А что так можно было?", – размышляет дипломат.

Если бы США нанесли по Ирану ядерный удар, в мире было бы снято табу на использование этого оружия с целью склонения весов на свою сторону в войне.

Он отметил, что негласный запрет продолжался после того, как Соединенные Штаты в 1945 году сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Тогда американцы решили, что лучше убить 100 тысяч японцев ядерной бомбой, чем погибнет 500 тысяч американцев в битве за Японию.

Рассекреченные документы показали, что США обсуждали возможность применения ядерного оружия во время войны во Вьетнаме, но вплотную к этому не приблизились. В те годы были ковровые бомбардировки во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе, однако американцы так и не решились снять табу на использовании ядерного оружия ядерным государством против неядерного государства.

"Вот сейчас Путин сидит и думает: "Ого, то есть табу на ядерный удар не снято, но табу на угрозу ядерного удара снято по сути", — отмечает бывший министр.

По его мнению, глава Кремля может передать даже через посланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера угрозу использования тактического ядерного оружия, если Украина не пойдет на его условия.

"Вот это реально для нас очень серьезный риск сейчас формируется", – подытожил Кулеба.

Напомним, в ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие в войне с Ираном. Тегеран заявил, что он победил, а Штаты якобы согласились на его условия.