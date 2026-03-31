Він не визнає правил і говорить прямо: хто за гороскопом Володимир Зеленський

Йому притаманно говорити все "в лоб"

Він звик діяти не за правилами, різко відповідати там, де інші обирають дипломатію, і легко ламати шаблони, які роками здавалися непорушними. Його стиль — це мікс прямоти, ризику і холодного розрахунку, який часто викликає або захоплення, або критику без півтонів. Йдеться про президента України Володимира Зеленського.

Він народився 25 січня 1978 року — а це означає, що за знаком зодіаку він Водолій. Ц той тип людей, які не питають "як прийнято", а роблять "як вважають правильним". Іноді — навіть занадто прямо.

Що відомо про цей знак Зодіаку

Водолії — це класичні представники "повітряної стихії", але не варто плутати це з легковажністю. В їхньому випадку це швидкість мислення, незалежність і постійне бажання ламати шаблони. Саме тому цей знак часто асоціюють із людьми, які не визнають авторитетів "за замовчуванням" і не люблять будь-які обмеження.

Водолії говорять прямо, навіть коли це незручно, не терплять тиску і рамок, швидко адаптуються до нових умов, мислять стратегічно, але діють імпульсивно.

"Душа компанії" з дитинства — теж про Водоліїв

Ще в дитинстві Зеленський був активним, харизматичним і постійно привертав до себе увагу — це згадують навіть його близькі. Це типовий Водолій — людина, яка легко входить у будь-яке середовище і починає там задавати тон.

Але є нюанс. Водолії — це не про дисципліну в класичному сенсі. Вони можуть ігнорувати правила, якщо вважають їх безглуздими. Іноді це дає прориви, а іноді — конфлікти. Тому їх часто або дуже підтримують, або жорстко критикують. Байдужих чи нейтральних майже не буває.

