Літак Росії сів у країні ЄС уперше за час повномасштабної війни: що сталося
Пасажирський лайнер подавав сигнал лиха
У понеділок, 20 квітня, літак Airbus A321, що належить російській авіакомпанії Pegasus, який прямував з Петербурга до Стамбула, приземлився в Румунії.
Про це пишуть російські ЗМІ. Повітряне судно подало сигнал лиха через 2,5 години після вильоту, після чого здійснило екстрену посадку в Бухаресті.
Варто зазначити, що регулярне авіасполучення між РФ та Румунією призупинили у 2022 році після повномасштабного вторгнення Москви до України. З того моменту країна не прийняла і не випустила жодного прямого рейсу до Росії.
Авіалайнер може перевозити від 185 до 236 пасажирів. Він вважається відносно новим – він в експлуатації 5,5 років. Що саме сталося з літаком, поки що невідомо.
Нагадаємо, після введення санкцій російська цивільна авіація зіткнулася із системним дефіцитом оригінальних запчастин та сервісного обслуговування для літаків західного виробництва — насамперед Airbus та Boeing.
З боку ЄС та США було введено заборону на експорт авіаційних компонентів до РФ. Під обмеження потрапили як великі вузли, наприклад, двигуни, так і розхідники — фільтри, електроніка, програмні оновлення.
В результаті Росія змушена розбирати частину авіалайнерів на запчастини та використовувати неофіційні постачання з ризиками якості та відстеження походження деталей.
