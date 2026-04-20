Лукашенко готовий вступити у війну проти України? Експерти дали прогноз

Ризик, що білоруський лідер піде на пряме залучення своїх військ у війну не виглядають великими

Експерти оцінили для "Телеграфа", чи готовий самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко кинути свою армію у війну проти України. Попри тиск з боку Москви Лукашенка від прямого вступу у протистояння стримує здоровий глузд і страх за власне крісло.

Військовий експерт Олег Старіков в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" однозначно відповів, що Лукашенко не хоче прямого військового протистояння з Україною. Він зацікавлений, щоб на кордоні було спокійно.

Ні, ні. Якби хотів — вже давно було б [військове втручання — ред.]. Він робить усе можливе, щоб кордон між Україною і Білоруссю залишався не гарячим, а холодним, — сказав він

Олександр Лукашенко

Варто зазначити, що на 1200 кілометрів спільного кордону дійсно немає жодної активної точки. Лукашенко свідомо перетворив цей рубіж на "заморожений". Хоча у 2022 році Білорусь дійсно відкрила свою територію і повітряний простір для вторгнення Росії, сам Мінськ у бойових діях участі не брав — і відтоді тримається тієї ж лінії.

Опозиційний білоруський громадський діяч та політолог Дмитро Болкунець в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" вказує ще на один важливий чинник. Білоруська армія не готова до повноцінної участі у масштабних бойових діях.

Залучення білоруських військовослужбовців до воєнних дій проти інших держав може призвести до тяжких внутрішніх наслідків. Зокрема, поява перших значних втрат здатна спричинити різке загострення суспільної ситуації та зростання внутрішньої нестабільності аж до масових протестних форм реакції, — пояснив Болкунець

Поява значних втрат серед військових може спричинити внутрішню нестабільність та протести у Білорусі. За словами експерта, це розуміє не лише Лукашенко, але й Кремль.

