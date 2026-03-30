Питна вода різко дорожчає в регіонах: чому і що зараз з цінами в Києві

Українці дедалі частіше купують очищену воду

В Україні дорожчає питна вода на розлив — про зростання ціни повідомляють на Дніпропетровщині, Вінниччині та у ряді інших областей. Основна причина — зростання вартості обслуговування.

Що потрібно знати:

Основні причини подорожчання — зростання вартості електроенергії, пального та зарплат

Найдешевша вода в Києві — близько 2 грн за літр

Через сумніви у якості водопровідної води багато мешканців міст купують очищену воду або встановлюють фільтри

Зокрема у Вінниці, з 1 квітня ціна на воду в акваматах виросте на 50%, коштуватиме 3 грн за літр питної води. "Телеграф" розбирався, що відбувається на ринку питної води України та які зараз ціни на прикладі столиці.

Вода в автоматах (водоматах, акваматах) зазвичай є очищеною водопровідною або артезіанською водою, яка проходить через багатоступеневу систему фільтрації безпосередньо всередині апарата. Вона дешевша за бутильовану воду з магазину, та через подорожчання електроенергії, витрати на пальне та зростання зарплат, навесні здорожчання води відчули одразу в кількох областях.

Автомати та розливні станції — скільки коштує вода

Так виглядає водомат/ gwater.com.ua

Зауважимо, поширеність водоматів різна, залежно від населеного пункту. Подекуди, наприклад в Харкові, є безкоштовні бювети з питною водою. В Києві водомати з водою не сильно поширені, серед мереж є Аквабокс — вартість води при оплаті готівкою — 2,99 грн за літр. При купівлі в додатку трохи дешевше — 2,49 грн.

Набрати води також можна в спеціалізованих пунктах розливу води. Такі іноді встановлюють в магазинах або окремими точками. Наприклад, у мережі "Здорова вода" літр води коштує 2,5 грн, 2 грн — якщо людина належить до соціально вразливих категорій і має відповідне посвідчення.

Пункт розливу на Теремках/ Джерело: vodazdorova.com.ua

Водомати у столиці мають бути характерно позначені та типові — це затверджено відповідними правилами. З весни 2025 року місце під нього можна орендувати через систему "Прозорро".

Доставка води в Києві

"Телеграф" вивчив пропозиції на ринку доставки води в столиці. Найнижча ціна за бутль води 18,9 літрів — близько 110 грн. Максимальна — в середньому близько 255 грн. Це залежить від мінералізації води, постачальника, об'єму замовлення тощо. Таким чином вода питна коштує 5,8–13,5 грн за літр. Якщо людина замовляє воду вперше, то до вартості треба додати заставну суму за бутль — близько 250-300 грн.

Скільки зараз коштує літр питної води

Чому люди купують воду в автоматах

Зношені водопровідні мережі не додають воді чистоти, а застарілі технології хлорування не відповідають сучасним стандартам. Вживати воду з-під крана без кип’ятіння — достатньо ризиковано, зокрема МОЗ рекомендує це робити, якщо не впевнені в якості води. Після початку повномасштабного вторгнення ситуацію ускладнюють додаткові екологічні загрози, тож попри регулярні перевірки якості води відповідними службами все більше людей використовує таку воду лише для побутових потреб. У результаті мешканці великих міст фактично платять двічі — за водопостачання та за очищену воду від приватних постачальників. Інший варіант — встановлення додаткових очисних систем в квартирах.

