Як підготуватися до будь-якої ситуації зі світлом: умови та покрокова інструкція

Анастасія Мокрик
Як не залишитися без світла вдома
Як не залишитися без світла вдома.

Названо простий план дій, щоб у будинку завжди була електроенергія

Цього року тема підготовки до можливих відключень світла стає необхідною. Оновлення державної програми "Енергонезалежність фізичних осіб — власників домогосподарств" спростить українцям це завдання.

Детально про програму та покрокову інструкцію розповів директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв. За його словами, наразі енергокредит став доступнішим і практичнішим інструментом для домогосподарств, які бажають убезпечити себе від можливих відключень електроенергії.

"Енергокредит сьогодні — це вже інструмент побутової стійкості, особистого комфорту та життєдіяльності. Для багатьох родин є чудова нагода вже зараз забезпечити будинок резервним або автономним живленням на значно вигідніших умовах, ніж якби купувати все власним коштом без державної підтримки", — зазначив банкір.

Замотаєв пояснив, що у березні 2026 року в рамках програми умови пільгового кредитування для домогосподарств були розширені завдяки включенню до державної програми генераторів (дизельних, бензинових, газових або двопаливних), що є дешевою альтернативною сонячним електростанціям для домогосподарств. А також посилено підтримку від держави:

  • 0% річних у перший рік,
  • 5% — у другій,
  • 7% — у третій,
  • далі — плаваюча ставка (UIRD + 7%);
  • можлива додаткова компенсація 20-30% вартості обладнання після встановлення.
Дмитро Замотаєв
Що необхідно зробити — покрокова інструкція

Спочатку необхідно визначити, яке саме обладнання планується придбати:

  • генератор
  • систему накопичення енергії
  • сонячні панелі
  • комплексне рішення для автономного живлення будинку.

Далі буде низка дій, які потрібно виконати:

  • отримати від продавця або підрядника документ, що підтверджує вартість обладнання та встановлення. Це може бути договір, рахунок-фактура чи інший розрахунковий документ.
  • підготувати особисті документи, підтвердження доходів, документи додому та звернутися до банк-партнера програми для подання кредитної заявки.
  • після погодження кошти спрямовуються на придбання та встановлення обраної системи.

Важливо, що установки систему необхідно офіційно підтвердити як встановлену та введену в експлуатацію. Для цього слід подати:

  • акт виконаних робіт чи інший аналогічний документ;
  • фотопідтвердження встановленої гібридної системи електропостачання з геолокацією;
  • дані про обсяги споживання електроенергії за особовим рахунком споживача.

У разі, якщо документи не будуть подані у встановлені терміни, позичальник втрачає право на державну підтримку та повинен буде повернути всі кошти, одержані в рамках програми.

Як підготуватися до відключень світла
Як підготуватися до відключень світла. Інфографіка: "Телеграф" / ШІ

