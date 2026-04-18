Пасажирський поїзд зіштовхнувся з тепловозом: що з пасажирами (фото)

На борту було понад 500 осіб

У суботу, 18 квітня, на Вінниччині зіштовхнулись тепловоз та пасажирський поїзд. "Інтерсіті+", який їхав за маршрутом Київ — Перемишль, отримав чималі пошкодження.

Про це повідомила "Укрзалізниця". Зазначається, що на борту поїзда перебували залізничники та 576 пасажирів. Усі цілі, обійшлось без постраждалих.

Наразі пасажири перебувають на станції Браїлів, де за ними має приїхати підмінний поїзд.

"Залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже на зв’язку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури були проведені максимально оперативно та мінімізовано затримку поїзда", — зазначили в "Укрзалізниці".

Також УЗ вже намагається врегулювати питання щодо пересадки пасажирів на інші поїзди. Наразі причина інциденту не відома, розпочато розслідування.

Як видно на фото, деякі вагони "Інтерсіті" отримали чималі пошкодження. У мережі пишуть, що зіткнення було боковим, але як саме це сталось, невідомо.

Інтерсіті зіштовхнувся з тепловозом

