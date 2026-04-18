Пассажирский поезд столкнулся с тепловозом: что с пассажирами (фото)

На борту было более 500 человек

В субботу, 18 апреля, в Винницкой области столкнулись тепловоз и пассажирский поезд. "Интерсити+", который ехал по маршруту Киев — Перемышль, получил немалые повреждения.

Об этом сообщила "Укрзализныця". На борту поезда находились железнодорожники и 576 пассажиров. Все целы, обошлось без пострадавших.

В настоящее время пассажиры находятся на станции Браилов, где за ними должен приехать подменный поезд.

"Железнодорожники собирают информацию от пассажиров о запланированных пересадках и уже на связи с пограничной службой, чтобы все таможенно-пограничные процедуры были проведены максимально оперативно и минимизировано задержку поезда ", — отметили в "Укрзализныце".

Также УЗ уже пытается урегулировать вопрос пересадки пассажиров на другие поезда. Пока причина инцидента неизвестна, начато расследование.

Как видно на фото, некоторые вагоны "Интерсити" получили серьезные повреждения. В сети пишут, что столкновение было боковым, но как именно это произошло неизвестно.

Интерсити столкнулся с тепловозом

