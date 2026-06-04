Куди зникли 2 мільйони донатів? Віктор Розовий заявив про розслідування поліції через збори колишньої дружини

Комік вимагає виписки з Монобанку колишньої дружини Ольги, яка відкривала збір на його реабілфтацію

Гуморист і ветеран війни, який отримав серйозне поранення голови Віктор Розовий, знову повернувся до теми збору коштів на власну реабілітацію. Він заявив, що досі не отримав, на його думку, вичерпної відповіді щодо частини грошей, які збиралися через банку, відкриту його колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною.

В інтерв'ю Сергію Іванову для проєкту "Ісландія ТВ" Розовий зізнався, що саме це питання було однією з головних причин, чому він раніше погодився на резонансне інтерв'ю Раміні Есхакзай. Втім, як вважає сам комік, увага аудиторії тоді переключилася на подробиці його особистого життя та розлучення, тоді як тема донатів залишилася майже непоміченою.

"Я вимагав виписки з монобанок. Але через те, що всіх більше цікавили інтимні подробиці, цей момент просто загубився", — пояснив він

Віктор Розовий після поранення. Фото: інстаграм Віктора

Розовий стверджує, що навіть після інтерв'ю колишньої дружини Маші Єфросиніній, де вона озвучувала свою версію використання коштів, у нього залишаються запитання щодо приблизно 2 мільйонів гривень. Гуморист наголосив, що після поранення основні витрати на лікування та реабілітацію покривали військові структури та міжнародні програми допомоги. За його словами, як боєць Третьої окремої штурмової бригади він мав підтримку патронатної служби, яка забезпечувала необхідні потреби поранених військових.

Також він заявив, що лікарі рекомендували йому проходити реабілітацію за кордоном ще відразу після поранення, однак цей процес, за його словами, затягнувся. Зараз Розовий готується до поїздки в Нідерланди, де операцію та подальше лікування фінансуватиме приймаюча сторона.

Військовий повідомив, що після попереднього інтерв'ю звернувся до правоохоронців. За його словами, нині триває слідство, тому деталі справи він коментувати не може.

"Я поки що не можу нічого розповідати з юридичної точки зору", — зазначив Розовий

Сергій Іванов та Віктор Розовий. Фото: скріншот з відео

Що відомо про конфлікт

Після важкого поранення Віктора Розового було відкрито збори на його лікування та реабілітацію. Згодом між ним та колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною виник конфлікт через частину зібраних коштів. Розовий заявив, що хоче отримати детальну звітність щодо використання грошей, тоді як Мерзлікіна публічно заперечила будь-які звинувачення у нецільовому використанні донатів.

Мерзлікіна ствердила, що кошти, які були зібрані на реабілітацію, витрачалися безпосередньо на медакаменти та приладдя для Віктора. Зокрема, крісло колісне, крісло для душу, реабілітація у платному центрі тощо. Також Ольга зазначила, що із цих коштів постійно допомагала побратимам Розового, коли були запити на це.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Віктор Розовий показав нову кохану. Гуморист зізнався, що планує одружитися.