Росіяни скинули бомби на греблю на Харківщині: чим вона важлива і де знаходиться (карта)

Це ключова гідротехнічна споруда на річці Сіверський Донець

Вранці 14 квітня Росія атакувала Харківську область, зокрема місто Печеніги. Ворог направив шість керованих авіабомб по Печенізькій дамбі в Чугуївському районі — там розташоване найбільше водосховище в області.

Про це в ефірі телемарафону 14 квітня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, на місце події оперативно прибули екстрена швидка медична допомога, Національна поліція, підрозділи ДСНС, але про наслідки ударів поки що інформація залишиться закритою.

"Півгодини тому шість керованих авіабомб ворог направив на Печенізьку дамбу, це Чугуївський район. Це найбільше водосховище нашої області і критично важливий і для міста Харкова, і для всієї нашої території об’єкт. Далі ворог застосував комбіновану майже одночасну з цим атаку по місту Харкові — і "Блискавки" і "Шахеди". Працюють наші сили ППО. Що стосується руйнувань, наслідків – повідомлятимемо пізніше, для того щоб не інформувати ворога, проте повідомлю, що всі наші служби — екстрена швидка медична допомога, Національна поліція, підрозділи ДСНС вже працюють на місцях і оперативно ліквідують наслідки", – зазначив начальник ХОВА.

Печенізька дамба та водосховище — що про них відомо і де на карті

Дамба в місті Печеніги є ключовою гідротехнічною спорудою на річці Сіверський Донець. Її основні функції — утримання води, формування водосховища, регулювання рівня води, забезпечення регіону водопостачання. Являє собою греблю.

Печенізьке водосховище — це велике штучне водоймище, створене завдяки греблі. Це головне джерело питної води для Харків та області, а також використовується для охолодження, промисловості та сільського господарства.

Таким чином, греблі перекривають річку і вода накопичується. Так утворюється водосховище. Рівень води регулюється через греблі.

Ці об’єкти вважаються критичною інфраструктурою, оскільки вони:

забезпечують водою сотні тисяч людей

впливають на екологію регіону

пошкодження цих об’єктів може призвести до затоплення або дефіциту води.

Водосховище тягнеться більш ніж на 65 км завдовжки, ширина варіюється від 300 до 3000 метрів. Його часто називають "Харківським морем" через розміри. Це водосховище забезпечує водопостачання для Харкова та багатьох населених пунктів річкою.

7 грудня Росія вдарила по греблі Печенізького водосховища Харківщини.

Чому росіяни хочуть знищити греблі

У грудні 2025 року в Генштабі ЗСУ повідомляли, що ворог намагається знищити Печенізьку греблю. Неодноразово він намагався бити по ній "Шахедами", авіабомбами КАБ, ракетами різних типів, "Блискавками" та FPV-дронами. На той період лише за останні дні фіксували кілька спроб ураження цієї ділянки.

"Українська сторона давно усвідомлює потенційні ризики і готова до того, що дамба може зазнати критичних ушкоджень. Завчасно було розроблено плани реагування. Розроблено запасні маршрути руху на випадок ураження дамби. Вони активно використовувалися і раніше, і зараз повністю дозволяють забезпечити необхідну логістику", — зазначали в Генштабі.

Також було повідомлено, що українські підрозділи зробили необхідні запаси матеріально-технічних засобів. Тому тимчасова ймовірна втрата можливості руху через греблі не матиме критичного впливу на ведення бойових дій. У разі потреби Сили оборони України готові відновити переправу в максимально стислий термін. Для цього є спеціальні інженерні засоби та фахівці, які вже працюють за напрацьованими схемами.

Печенізька гребля – критично важливий об’єкт, що забезпечує водопостачання, екосистемну стабільність та безпеку десятків населених пунктів Харківщини. Спроби знищення греблі не мають жодного військового виправдання та удари по ній є невиборчим нападом на цивільний об’єкт, що прямо заборонено ст. 52 Додаткового протоколу І. Удар російських військ по Печенізькій греблі є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та кваліфікується як військовий злочин.

Відповідно до ст. 56 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій (1977) заборонено здійснювати напади на споруди, що містять небезпечні сили, а саме:

греблі,

дамби,

атомні електростанції,

І якщо такі дії:

можуть спричинити великі втрати серед цивільного населення, затоплення населених територій;

можуть призвести до масштабного затоплення та техногенної катастрофи;

мають на меті тероризування населення — що є порушенням ст. 51(2) Протоколу I, забороняючого напади, створені задля залякування цивільних.

Наскільки реальні спроби РФ підірвати українські греблі

Військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" ще у листопаді 2025 року розповідав, наскільки реальні спроби РФ підірвати українські греблі. За його словами, загроза справді існує, проте можливості ворога дуже обмежені.

Незадовго до цього в пропагандистському ефірі прозвучала відверто терористична заява: "Мости через Київ мають бути зруйновані. Гребля Київська має бути зруйнована. Київ має бути затоплений, Харків знищений, Дніпропетровськ, Миколаїв, Одеса, Суми стерті з лиця землі. Спочатку попереджаємо, потім знищуємо".

Ступак пояснив, що українська влада моделювала різні сценарії щодо можливих ударів по київській гідроспоруді і оцінювала її стійкість: "Справді, така загроза тут є, як на мене, тому що наші чиновники — я знаю це точно — моделювали різні варіанти: що буде, чи витримає, наскільки вона стара. витримає чи ні".

Він нагадав, що росіяни вже намагалися атакувати гідроелектростанції, зокрема Запорізьку, але ці масивні конструкції надзвичайно важко знищити зовнішніми ударами.

Ми бачили спроби росіян, наприклад, попадати у гідроелектрозбудову у місті Запоріжжі. Ми знаємо, яка це велика конструкція, який обсяг води вона тримає. І ми побачили, що ззовні принаймні на той момент цю споруду не пошкодити, не знищити пояснив співрозмовник.

Ступак наголосив, що ризик пошкодження критичної інфраструктури з боку РФ зберігається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія опублікувала відео зі знищенням дамби поблизу Костянтинівки.