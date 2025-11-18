Водна криза нависла над Україною. Яка головна проблема і до чого тут влада

Підрив Каховської дамби сильно вплинув на південні регіони України

Україна одна з найменш забезпечених водою країн в Європі, тому їй загрожує водна криза. У державі не вирішується належним чином питання збереження водних ресурсів.

Про це "Телеграфу" розповіла Євгенія Засядько, голова правління Грінпіс в Україні. За її словами, Україна має досить слабке законодавство стосовно водних ресурсів.

Що треба знати:

В Україні налічується понад 63 000 річок і струмків, із загальною довжиною понад 206 000 км

Є міста, які не забезпечуються прісною водою локально

Держава повинна захистити наявні ресурси

За словами Засядько, Україна дійсно — одна з найменш забезпечених країн в Європі водою. На території є великі річки, яких понад 63 тисячі, але при цьому південь України мало забезпечений водними ресурсами. Особливого гостро це відчувається після підриву Каховської дамби. Наразі добре видно наскільки той регіон був залежний від водних ресурсів.

Водночас є великі міста, зокрема Миколаїв та Умань, які не мають локального водного ресурсу, а їх водогони качають воду з інших областей. При цьому, на думку, експертки ситуація також погіршується тим, що законодавство досить слабке в питаннях збереження водних ресурсів. Продовжуються нелегальні скиди, які погіршують якість води, а її використовують для водопостачання.

Для довідки

Умань отримує воду аж з Київської області через водогін "Біла Церква — Умань". Він бере початок з річки Рось.

Схожа ситуація була й в Миколаєві, який брав воду з Дніпра та Жовтневого водосховища. Але після руйнування водогону у 2022, місто отримує воду з річки Південний Буг від Нової Одеси.

Річка південний Буг, з якої Миколаєву качають воду

