Россияне скинули бомбы на дамбу на Харьковщине: чем она важна и где находится (карта)

Это ключевое гидротехническое сооружение на реке Северский Донец

Утром 14 апреля Россия атаковала Харьковскую область, в частности город Печенеги. Враг направил шесть управляемых авиабомб по Печенежской дамбе в Чугуевском районе — там расположено самое большое водохранилище в области.

Об этом в эфире телемарафона 14 апреля сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, на место происшествия оперативно прибыли экстренная скорая медицинская помощь, Национальная полиция, подразделения ГСЧС, но о последствиях ударов пока информация останется закрытой.

"Пол часа назад шесть управляемых авиабомб враг направил на Печенежскую дамбу, это Чугуевский район. Это самое большое водохранилище нашей области и критически важный и для города Харькова, и для всей нашей территории объект. Далее враг применил комбинированную почти одновременную с этим атаку по городу Харькову — и "Молния" и "Шахеды". Работают наши силы ПВО. Что касается разрушений, последствий – будем сообщать позже, для того чтобы не информировать врага, однако сообщу, что все наши службы — экстренная скорая медицинская помощь, Национальная полиция, подразделения ГСЧС уже работают на местах и ​​оперативно ликвидируют последствия", – отметил начальник ХОВА.

Печенежская дамба и водохранилище — что о них известно и где на карте

Дамба в городе Печенеги является ключевым гидротехническим сооружением на реке Северский Донец. Ее основные функции — удержание воды, формирование водохранилища, регулирование уровня воды, беспечение региона водоснабжения. Представляет собой плотину.

Печенежское водохранилище — это крупный искусственный водоём, созданный благодаря дамбе. Это главный источник питьевой воды для Харьков и области, а также используется для охлаждения, промышленности и сельского хозяйства.

Таким образом, дамба перекрывает реку и вода накапливается. Так образуется водохранилище. Уровень воды регулируется через дамбу.

Эти объекты считаются критической инфраструктурой, поскольку они:

обеспечивают водой сотни тысяч людей

влияют на экологию региона

повреждение этих объектов может привести к затоплениям или дефициту воды.

Водохранилище тянется более чем на 65 км в длину, ширина варьируется от 300 до 3000 метров. Его часто называют "Харьковским морем" из-за размеров. Это водохранилище обеспечивает водоснабжение для Харькова и многих населенных пунктов по реке.

7 декабря Россия ударила по плотине Печенежского водохранилища Харьковщины.

Почему россияне хотят уничтожить дамбу

В декабре 2025 года в Генштабе ВСУ сообщали, что враг пытается уничтожить Печенежскую дамбу. Неоднократно он пытался бить по ней "Шахедами", авиабомбами КАБ, ракетами разных типов, "Молниями" и FPV-дронами. На тот период только за последние дни фиксировали несколько попыток поражения этого участка.

"Украинская сторона давно осознает потенциальные риски и готова к тому, что дамба может испытать критические повреждения. Заблаговременно были разработаны планы реагирования. Разработаны запасные маршруты движения на случай поражения дамбы. Они активно использовались и раньше, и сейчас полностью позволяют обеспечить необходимую логистику", — отмечали в Генштабе.

Также было сообщено, что украинские подразделения накопили необходимые запасы материально-технических средств. Поэтому временная вероятная потеря возможности движения через дамбу не будет иметь критического влияния на ведение боевых действий. В случае необходимости, Силы обороны Украины готовы возобновить переправу в максимально сжатые сроки. Для этого есть специальные инженерные средства и специалисты, уже работающие по наработанным схемам.

Печенежская дамба – критически важный объект, обеспечивающий водоснабжение, экосистемную стабильность и безопасность десятков населенных пунктов Харьковщины. Попытки уничтожения дамбы не имеют никакого военного оправдания и удары по ней являются неизбирательным нападением на гражданский объект, что прямо запрещено ст. 52 Дополнительного протокола И. Удар российских войск по Печенежской дамбе является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление.

Согласно ст. 56 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям (1977) запрещено совершать нападения на сооружения, содержащие опасные силы, а именно:

плотины,

дамбы,

атомные электростанции,

И если такие действия:

могут повлечь большие потери среди гражданского населения, затопление населенных территорий;

могут привести к масштабному затоплению и техногенной катастрофе;

преследуют цель терроризирования населения — что является нарушением ст. 51(2) Протокола I, запрещающего нападения, направленные на устрашение гражданских.

Насколько реальны попытки РФ взорвать украинские дамбы

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" еще в ноябре 2025 года рассказывал, насколько реальны попытки РФ взорвать украинские дамбы. По его словам, угроза действительно существует, однако возможности врага очень ограничены.

Незадолго до этого в пропагандистском эфире прозвучало откровенно террористическое заявление: "Мосты через Киев должны быть разрушены. Плотина Киевская должна быть разрушена. Киев должен быть затоплен, Харьков уничтожен, Днепропетровск, Николаев, Одесса, Сумы стерты с лица земли. Сначала предупреждаем, потом уничтожаем".

Ступак пояснил, что украинская власть моделировала разные сценарии относительно возможных ударов по киевскому гидросооружению и оценивала ее устойчивость: "Действительно, такая угроза здесь есть, как по мне, потому что наши чиновники — я знаю это точно — моделировали разные варианты: что будет, выдержит ли, насколько она старая. Я не буду комментировать, насколько она изношена или устала, выдержит или нет".

Он напомнил, что россияне уже пытались атаковать гидроэлектростанции, в частности, Запорожскую, но эти массивные конструкции чрезвычайно трудно уничтожить внешними ударами.

Мы видели попытки россиян, например, попадать в гидроэлектросооружение в городе Запорожье. Мы знаем, какая это большая конструкция, какой объем воды она держит. И мы увидели, что извне по крайней мере на тот момент это сооружение не повредить, не уничтожить объяснил собеседник.

Ступак подчеркнул, что риск повреждения критической инфраструктуры со стороны РФ сохраняется.

Ступак підкреслив, що ризик пошкодження критичної інфраструктури з боку РФ зберігається.