Россияне скинули бомбы на дамбу на Харьковщине: чем она важна и где находится (карта)
Это ключевое гидротехническое сооружение на реке Северский Донец
Утром 14 апреля Россия атаковала Харьковскую область, в частности город Печенеги. Враг направил шесть управляемых авиабомб по Печенежской дамбе в Чугуевском районе — там расположено самое большое водохранилище в области.
Об этом в эфире телемарафона 14 апреля сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, на место происшествия оперативно прибыли экстренная скорая медицинская помощь, Национальная полиция, подразделения ГСЧС, но о последствиях ударов пока информация останется закрытой.
"Пол часа назад шесть управляемых авиабомб враг направил на Печенежскую дамбу, это Чугуевский район. Это самое большое водохранилище нашей области и критически важный и для города Харькова, и для всей нашей территории объект. Далее враг применил комбинированную почти одновременную с этим атаку по городу Харькову — и "Молния" и "Шахеды". Работают наши силы ПВО. Что касается разрушений, последствий – будем сообщать позже, для того чтобы не информировать врага, однако сообщу, что все наши службы — экстренная скорая медицинская помощь, Национальная полиция, подразделения ГСЧС уже работают на местах и оперативно ликвидируют последствия", – отметил начальник ХОВА.
Печенежская дамба и водохранилище — что о них известно и где на карте
Дамба в городе Печенеги является ключевым гидротехническим сооружением на реке Северский Донец. Ее основные функции — удержание воды, формирование водохранилища, регулирование уровня воды, беспечение региона водоснабжения. Представляет собой плотину.
Печенежское водохранилище — это крупный искусственный водоём, созданный благодаря дамбе. Это главный источник питьевой воды для Харьков и области, а также используется для охлаждения, промышленности и сельского хозяйства.
Таким образом, дамба перекрывает реку и вода накапливается. Так образуется водохранилище. Уровень воды регулируется через дамбу.
Эти объекты считаются критической инфраструктурой, поскольку они:
- обеспечивают водой сотни тысяч людей
- влияют на экологию региона
- повреждение этих объектов может привести к затоплениям или дефициту воды.
Водохранилище тянется более чем на 65 км в длину, ширина варьируется от 300 до 3000 метров. Его часто называют "Харьковским морем" из-за размеров. Это водохранилище обеспечивает водоснабжение для Харькова и многих населенных пунктов по реке.
7 декабря Россия ударила по плотине Печенежского водохранилища Харьковщины.
Почему россияне хотят уничтожить дамбу
В декабре 2025 года в Генштабе ВСУ сообщали, что враг пытается уничтожить Печенежскую дамбу. Неоднократно он пытался бить по ней "Шахедами", авиабомбами КАБ, ракетами разных типов, "Молниями" и FPV-дронами. На тот период только за последние дни фиксировали несколько попыток поражения этого участка.
"Украинская сторона давно осознает потенциальные риски и готова к тому, что дамба может испытать критические повреждения. Заблаговременно были разработаны планы реагирования. Разработаны запасные маршруты движения на случай поражения дамбы. Они активно использовались и раньше, и сейчас полностью позволяют обеспечить необходимую логистику", — отмечали в Генштабе.
Также было сообщено, что украинские подразделения накопили необходимые запасы материально-технических средств. Поэтому временная вероятная потеря возможности движения через дамбу не будет иметь критического влияния на ведение боевых действий. В случае необходимости, Силы обороны Украины готовы возобновить переправу в максимально сжатые сроки. Для этого есть специальные инженерные средства и специалисты, уже работающие по наработанным схемам.
Печенежская дамба – критически важный объект, обеспечивающий водоснабжение, экосистемную стабильность и безопасность десятков населенных пунктов Харьковщины. Попытки уничтожения дамбы не имеют никакого военного оправдания и удары по ней являются неизбирательным нападением на гражданский объект, что прямо запрещено ст. 52 Дополнительного протокола И. Удар российских войск по Печенежской дамбе является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление.
Согласно ст. 56 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям (1977) запрещено совершать нападения на сооружения, содержащие опасные силы, а именно:
- плотины,
- дамбы,
- атомные электростанции,
И если такие действия:
- могут повлечь большие потери среди гражданского населения, затопление населенных территорий;
- могут привести к масштабному затоплению и техногенной катастрофе;
- преследуют цель терроризирования населения — что является нарушением ст. 51(2) Протокола I, запрещающего нападения, направленные на устрашение гражданских.
Насколько реальны попытки РФ взорвать украинские дамбы
Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" еще в ноябре 2025 года рассказывал, насколько реальны попытки РФ взорвать украинские дамбы. По его словам, угроза действительно существует, однако возможности врага очень ограничены.
Незадолго до этого в пропагандистском эфире прозвучало откровенно террористическое заявление: "Мосты через Киев должны быть разрушены. Плотина Киевская должна быть разрушена. Киев должен быть затоплен, Харьков уничтожен, Днепропетровск, Николаев, Одесса, Сумы стерты с лица земли. Сначала предупреждаем, потом уничтожаем".
Ступак пояснил, что украинская власть моделировала разные сценарии относительно возможных ударов по киевскому гидросооружению и оценивала ее устойчивость: "Действительно, такая угроза здесь есть, как по мне, потому что наши чиновники — я знаю это точно — моделировали разные варианты: что будет, выдержит ли, насколько она старая. Я не буду комментировать, насколько она изношена или устала, выдержит или нет".
Он напомнил, что россияне уже пытались атаковать гидроэлектростанции, в частности, Запорожскую, но эти массивные конструкции чрезвычайно трудно уничтожить внешними ударами.
Мы видели попытки россиян, например, попадать в гидроэлектросооружение в городе Запорожье. Мы знаем, какая это большая конструкция, какой объем воды она держит. И мы увидели, что извне по крайней мере на тот момент это сооружение не повредить, не уничтожить
Ступак подчеркнул, что риск повреждения критической инфраструктуры со стороны РФ сохраняется.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия опубликовала видео с уничтожением дамбы вблизи Константиновки.