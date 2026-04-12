Працювати декілька годин на день: пенсіонерам у Києві пропонують цікаву вакансію

Співробітникам дають багато можливостей для розвитку

Відома компанія Megogo оголосила про набір співробітників на посаду прибиральниці до офісу. На цю вакансію готові взяти, зокрема, пенсіонерів.

Відповідне оголошення було надруковано на сайті Work.ua. Роботодавець зазначає, що велика команда зараз перебуває у пошуках людини, яка допоможе створювати затишний та комфортний простір.

Рівень заробітної плати – 11 тисяч гривень.

Megogo – це міжнародний медіасервіс із серцем у Києві, який з 2011 року будує екосистему контенту. Працює провідними українськими кінодистриб’юторами та найбільшими світовими кіностудіями: HBO, Universal, BBC, Walt Disney, Warner Brothers Discovery, Paramount Pictures та іншими. Ексклюзивно транслює матчі Ліги чемпіонів УЄФА, інші єврокубки та топові спортивні події тощо.

Обов’язкові вимоги:

Досвід роботи на аналогічній посаді (бажано, але не обов’язково);

Відсутність медичних протипоказань для роботи з побутовою хімією;

Обов’язки:

Підтримка чистоти та порядку в офісних приміщеннях щоденно з 7:00 до 12:00, пн-пт;

Вологе та сухе прибирання підлог, поверхонь, меблів;

Догляд за санвузлами: дезінфекція сантехніки, контроль наявності мила, паперу та рушників;

Збирання та винесення сміття з кошиків, заміна сміттєвих пакетів;

У свою чергу компанія пропонує роботу у стабільній компанії та відносини, побудовані на довірі, а також багато можливостей для розвитку;

Уроки настільного тенісу та ігри у фортепіано;

Безкоштовні уроки англійської мови;

Корпоративний психолог;

Знижки від брендів партнерів.

Вакансія для пенсіонерів.

