Работать несколько часов в день: пенсионерам в Киеве предлагают интересную вакансию

Сотрудникам дают много возможностей для развития

Известная компания Megogo объявила о наборе сотрудников на должность уборщицы в офис. На эту вакансию готовы взять, в том числе, пенсионеров.

Соответствующее объявление было опубликовано на сайте Work.ua. Работодатель отмечает, что большая команда сейчас находится в поисках человека, который поможет создавать уютное и комфортное пространство.

Уровень заработной платы — 11 тысяч гривен.

Megogo – это международный медиасервис с сердцем в Киеве, с 2011 года строящий экосистему контента. Работает ведущими украинскими кинодистрибьюторами и крупнейшими мировыми киностудиями: HBO, Universal, BBC, Walt Disney, Warner Brothers Discovery, Paramount Pictures и другими. Эксклюзивно транслирует матчи Лиги чемпионов УЕФА, другие еврокубки и топовые спортивные события и т.д.

Обязательные требования:

Опыт работы в аналогичной должности (желательно, но не обязательно);

Отсутствие медицинских противопоказаний для работы с бытовой химией;

Обязанности:

Поддержание чистоты и порядка в офисных помещениях ежедневно с 7:00 до 12:00, пн-пт;

Влажная и сухая уборка полов, поверхностей, мебели;

Уход за санузлами: дезинфекция сантехники, контроль наличия мыла, бумаги и полотенец;

Сбор и вынос мусора из корзин, замена мусорных пакетов;

В свою очередь компания предлагает работу в стабильной компании и отношения, построенные на доверии, а также много возможностей для развития;

Уроки настольного тенниса и игры в фортепиано;

Бесплатные уроки английского языка;

Корпоративный психолог;

Скидки от брендов партнеров сервиса.

Вакансия для пенсионеров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Харькове предлагают работу любителям собак. Вакансия доступна даже для пенсионеров.