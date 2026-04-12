Работать несколько часов в день: пенсионерам в Киеве предлагают интересную вакансию
Сотрудникам дают много возможностей для развития
Известная компания Megogo объявила о наборе сотрудников на должность уборщицы в офис. На эту вакансию готовы взять, в том числе, пенсионеров.
Соответствующее объявление было опубликовано на сайте Work.ua. Работодатель отмечает, что большая команда сейчас находится в поисках человека, который поможет создавать уютное и комфортное пространство.
Уровень заработной платы — 11 тысяч гривен.
Megogo – это международный медиасервис с сердцем в Киеве, с 2011 года строящий экосистему контента. Работает ведущими украинскими кинодистрибьюторами и крупнейшими мировыми киностудиями: HBO, Universal, BBC, Walt Disney, Warner Brothers Discovery, Paramount Pictures и другими. Эксклюзивно транслирует матчи Лиги чемпионов УЕФА, другие еврокубки и топовые спортивные события и т.д.
Обязательные требования:
- Опыт работы в аналогичной должности (желательно, но не обязательно);
- Отсутствие медицинских противопоказаний для работы с бытовой химией;
Обязанности:
- Поддержание чистоты и порядка в офисных помещениях ежедневно с 7:00 до 12:00, пн-пт;
- Влажная и сухая уборка полов, поверхностей, мебели;
- Уход за санузлами: дезинфекция сантехники, контроль наличия мыла, бумаги и полотенец;
- Сбор и вынос мусора из корзин, замена мусорных пакетов;
В свою очередь компания предлагает работу в стабильной компании и отношения, построенные на доверии, а также много возможностей для развития;
- Уроки настольного тенниса и игры в фортепиано;
- Бесплатные уроки английского языка;
- Корпоративный психолог;
- Скидки от брендов партнеров сервиса.
