Чи є криза у Раді: Зеленський пояснив, що відбувається в уряді насправді

Глава держави вважає, що іноформація про розпад монобільшості є провокацією ворогів

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що розмови про проблеми в роботі Верховної Ради є провокаціями та спробами створення штучних конфліктів. За його словами, кризи в парламентській "монобільшості" ніколи не було.

Про це глава держави розповів в розмові з журналістами. Він зазначив, що зараз необхідно чинити якнайменше інформаційного тиску на народних обранців.

Щодо ситуації у Верховній Раді

Президент зазначив, що Верховна Рада України працює попри всі чутки. Проте, на його думку, з депутатами потрібно більше комунікувати та пояснювати їм, які з законопроєктів є дійсно важливими.

"Жодної кризи в монобільшості не було. Верховна Рада функціонує в такій своїй атмосфері – у своєму мікрокліматі. І якщо не буде інформаційного тиску та штучних конфліктів, то депутати будуть чіткіше розуміти, що відбувається: як ми воюємо, де ми знаходимося, які закони дійсно зараз принципові. З людьми потрібно більше говорити, більше чути. І потрібно максимально нейтралізовувати тих, хто справді хоче кризи в парламенті. Я нікого зараз не звинувачую, не називаю групи, партії, людей, але можна побачити, хто і в чому справді зацікавлений", — заявив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський в парламенті 03 травня 2022 року. Фото ОП

Намагання "розхитати уряд"

Глава держави наголосив, якщо хтось хоче кризи в парламенті, то не для того, щоб розвалити "монобільшість". Це може робитись для того, щоб розбалансувати уряд.

"Кризи в парламенті не може бути. Може бути криза уряду. Певні помилки можуть спровокувати неголосування, непідтримку деяких законів, які зрештою призведуть до проблем із бюджетом. Проблеми з бюджетом та з реалізацією рішень можуть призвести до проблем з урядом. Тобто якщо хтось хоче кризи в парламенті, то не для того, щоб розвалити монобільшість. Криза може робитися для того, щоб розбалансувати уряд. А для чого це? Для того, щоб була постійна дестабілізація в країні і щоб хтось просто задовольнив якісь свої інтереси, які не співпадають з інтересами країни", — заявив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Закарпаття 9 квітня 2026 року. Фото ОП

Він додав, що росіяни хочуть позбавити Україну можливостей наповнення бюджету. Зокрема мова йде про отримання кредиту від ЄС.

"Зараз ворог хоче зірвати нам усі можливості наповнення державного бюджету, передусім європейський фінансовий пакет на 90 мільярдів євро. "Рускі" чітко на це працюють і шукають, як все ускладнити. Ось що справді загроза Україні, а не от ці ігри в парламенті. На жаль, наш ворог розумніший, ніж деякі українські політики. Він б'є в болючі наші місця, і буває, що цьому підіграють політично зсередини", — розповів президент.

"Вкиди" про вибори

Також глава держави розповів, що хтось в парламенті та серед політиків постійно підіймає питання виборів. Ці люди, за його словами, витрачають на це сили, великі ресурси та гроші.

"Але найстрашніше – витрачають на все це єдність. Тому що будь-який сигнал, наприклад, про потребу в так званій коаліції єдності, говорить світу й ворогу про те, що єдності немає. Тобто саме в політиці, саме в цій коаліції, а не в суспільстві, що важливо. Тобто вони кажуть насправді: ми хочемо новий уряд, ми хочемо "єдність", щоб ми всі десь були в процесах, працювали. А зараз що, не працюєте? Це сигнал для Європейського Союзу, що не працюють. Також це сигнал росіянам, що ще трішки треба – і вони знесуть цей уряд. Хіба це розумно?", — зазначив Зеленський.

