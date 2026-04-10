Есть ли кризис в Раде: Зеленский объяснил, что происходит в правительстве на самом деле

Глава государства считает, что иноформация о распаде монобольшинства является провокацией врагов.

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что разговоры о проблемах в работе Верховной Рады являются провокациями и попытками создания искусственных конфликтов. По его словам, кризиса в парламентском "монобольшинстве" никогда не было.

Об этом глава государства рассказал в разговоре с журналистами. Он отметил, что сейчас необходимо оказывать по как можно меньшее информационное давление на народных избранников.

Относительно ситуации в Верховной Раде

Президент отметил, что Верховная Рада Украины работает вопреки всем слухам. Однако, по его мнению, с депутатами нужно больше коммуницировать и объяснять им, какие из законопроектов действительно важные.

"Никакого кризиса в монобольшинстве не было. Верховная Рада функционирует в такой своей атмосфере – в своем микроклимате. И если не будет информационного давления и искусственных конфликтов, то депутаты будут четче понимать, что происходит: как мы воюем, где мы находимся, какие законы действительно сейчас принципиальны. С людьми нужно больше говорить, больше слышать. И нужно максимально нейтрализовать тех, кто действительно хочет кризиса в парламенте. Я никого сейчас не виню, не называю группы, партии, людей, но можно увидеть, кто и в чем действительно заинтересован", — заявил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский в парламенте 03 мая 2022г. Фото ОП

Попытки "расшатать правительство"

Глава государства подчеркнул, если кто-то хочет кризиса в парламенте, то не для того, чтобы развалить "монобольшинство". Это может быть сделано для того, чтобы разбалансировать правительство.

"Кризиса в парламенте не может быть. Может быть кризис правительства. Определенные ошибки могут спровоцировать неголосование, неподдержку некоторых законов, которые в конечном счете приведут к проблемам с бюджетом. Проблемы с бюджетом и с реализацией решений могут привести к проблемам с правительством. То есть если кто хочет кризиса в парламенте, то не для того, чтобы развалить монобольшинство. Кризис может делаться для того, чтобы разбалансировать правительство. А зачем это? Для того чтобы была постоянная дестабилизация в стране и чтобы кто-то просто удовлетворил какие-то свои интересы, которые не совпадают с интересами страны", — заявил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Закарпатье 9 апреля 2026 года. Фото ОП

Он добавил, что россияне хотят лишить Украину возможностей наполнения бюджета. В частности, речь идет о получении кредита от ЕС.

"Сейчас враг хочет сорвать нам все возможности наполнения государственного бюджета, прежде всего европейский финансовый пакет на 90 миллиардов евро. "Русские" четко на это работают и ищут, как все усложнить. Вот что действительно угроза Украине, а не вот эти игры в парламенте. К сожалению, наш враг умнее, чем некоторые украинские политики. Он бьет в болезненные наши места, и бывает, что подыгрывают этому политически изнутри", — рассказал президент.

"Вбросы" о выборах

Также глава государства рассказал, что кто-то в парламенте и среди политиков постоянно поднимает вопросы выборов. Эти люди, по его словам, тратят на это силы, огромные ресурсы и деньги.

"Но самое страшное – тратят на все это единство. Потому что любой сигнал, например, о необходимости так называемой коалиции единства, говорит миру и врагу о том, что единства нет. То есть, именно в политике, именно в этой коалиции, а не в обществе, что важно. То есть они говорят на самом деле: мы хотим новое правительство, мы хотим "единство", чтобы мы все были в процессах, работали. А сейчас что, не работаете? Это сигнал для неработающих Европейского Союза. Также это сигнал россиянам, что еще немного нужно – и они снесут это правительство. Разве это разумно?", — отметил Зеленский

