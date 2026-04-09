Можуть забрати і єдине житло: адвокат про нюанси нового закону про боржників

Виконання рішень стане значно швидшим і ефективнішим

Новий законопроєкт щодо боржників та зміни стягнень викликає чимало питань. Хоча в ньому й посилюють позицію кредитора, боржників не позбавляють захисту.

Що треба знати:

Новий закон стосується цифровізації виконавчих проваджень та спрощення стягнення боргів

Боржників не позбавляють усіх прав, але деякі обмеження посилюють

Закон дещо звужує банківську таємницю

Про це "Телеграфу" розповіла керівниця АБ "ТРАЕЛ КАНСЕЛ" Валентина Литвин. За її словами, закон №14005 зміщує баланс у бік кредитора — і це свідомий крок держави, оскільки проблема невиконання судових рішень в Україні є системною.

Тут вирішення запроваджене за рахунок цифровізації, автоматичного доступу до рахунків і інтеграції реєстрів. Тобто виконання рішень стає значно швидшим і ефективнішим, при цьому права кредитора реально посилюються.

"Водночас боржник не позбавлений захисту. Закон зберігає ключові запобіжники: якщо сума боргу не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, стягнення на єдине житло не допускається", — каже юрист.

Вона додає, що за великого боргу житло можуть забрати лише в крайньому разі — якщо немає інших активів. Але є й винятки (іпотека, шкода життю/здоров’ю), і окремий захист для військовослужбовців на період воєнного стану.

Які підводні камені має новий закон

Литвин каже, що основним тут можна вважати розширений доступ виконавця до фінансової інформації. Фактично звужується банківська таємниця: виконавець отримує дані про рахунки, рух коштів та інші активи боржника, що може створювати ризики з погляду доступу до інформації з обмеженим доступом.

"Цифровізація загалом є позитивною, але водночас робить систему залежною від її стабільності: у разі технічних збоїв можливі затримки у виконанні або знятті арештів", — резюмує юрист.

Раніше "Телеграф" писав, що українців можуть змусити розбирати завали. Юрист Ігор Чудовський розповів, як це працює з боку закону.