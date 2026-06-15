Ломаченку дорікнули через удар по Лаврі: за що дісталося боксеру

Для боксера Києво-Печерська Лавра – особливе місце

Колишній чемпіон світу з боксу у трьох вагових категоріях, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) не поспішає коментувати нічний удар Росії по Успенському собору Києво-Печерської лаври

Що потрібно знати

У ніч на 15 червня РФ масовано атакувала Київ

Пожежу на даху Успенського собору було локалізовано

У мережі згадали про Ломаченка

При цьому українці масово критикують боксера у соціальних мережах. Про це повідомляє "Телеграф". Користувачі хочуть дізнатися позицію боксера щодо цієї ситуації.

Сам "Лома" поки не поспішає коментувати удар РФ по православній святині. На його сторінках в Instagram та Facebook останні публікації датовані серединою травня 2026 року. Додамо, що сторінка боксера в Instagram не відображається в Україні (для перегляду необхідний VPN, — Ред.).

Нагадаємо, Ломаченко так і не назвав Росію агресором. При цьому боксер відомий своєю беззастережною підтримкою УПЦ (МП). Василь публікував у соцмережах інтерв’ю митрополита УПЦ МП Луки, де той заявляв, що українців бомблять через підтримку прав ЛГБТ-спільноти, а також відео проповіді митрополита УПЦ МП Лонгіна із твердженням, що Україна розпочала війну проти бога.

Крім того, він викладав відео з віршем, де українці, які підтримують виселення ченців із Києво-Печерської лаври, називаються "біснуватими", "брехунами", "лицемірами", а їхній правитель — "ляльковиком". У ще одному ролику в його акаунті в Instagram йдеться про "духовно-хворих" протестувальників у Лаври, яких "можна лише пожаліти".

Нарешті, Ломаченко поширював відео з неприємними кадрами супротивників Московського патріархату, де можна помітити монтаж, аби дискредитувати останніх.