Названо останнього суперник Усика, а також де пройде бій

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Екс-абсолютний чемпіон світу у двох дивізіонах Олександр Усик (25-0, 16 КО) хоче провести свій останній бій у США. На кону поєдинку стоятиме чемпіонський пояс The Ring, хоча раніше Олександр звільнив усі титули.

Що потрібно знати

Усик збирається провести останній бій

Поєдинок, ймовірно, пройде в США

Серед суперників розглядаються два варіанти

Про це у коментарі для espn заявив спортивний директор Олександра Сергій Лапін. За його словами, Усик хоче завершити останній розділ у своїй кар’єрі саме в США.

Щодо Олександра, то його метою завжди було завершити свою легендарну кар’єру останніми боями у Сполучених Штатах, де він хоче залишити останній розділ своєї боксерської спадщини. Сергій Лапін

Сергій Лапін та Олександр Усик/Фото: instagram.com/serge_lapin

Крім того, з огляду на те, що бій пройде в США, найімовірнішим суперником Олександра є американський нокаутер Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО). Український журналіст Максим Діденко підтвердив цю інформацію і додав, що команда Усика також розглядає варіант із реваншем проти Ріко Верхувена.

Олександр хоче гучного фіналу, але не хоче, щоб організації диктували йому свої умови. Бо якщо йти по претендентах – то був би Кабаєл. А якщо не Кабаєл – то Гассієв. Тут ні грошей не заробити, ні довести нікому нічого не вийде. При цьому, є два найбільш бажаних і реальних варіанти: реванш із Ріко або бій із Вайлдером. Ріко цікавий тим, що за цей бій готовий платити Туркі. Крім того, може бути бажання зняти всі питання після важкого першого бою. Деонтей – закрити зіркову трійку хевівейту (Ф’юрі-Джошуа-Вайлдер) та закатити велике шоу у штатах проти місцевого боксера, на якого піде публіка. Кінцевого рішення зараз немає, обидва варіанти будуть розглядати. Максим Діденко

Макс Діденко/Фото: t.me/didenko_boxing

Нагадаємо, у травні 2026 року Усик переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена. "Кіт" успішно захистив основні чемпіонські пояси у боксі (WBC, WBA та IBF). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу. У червні 2026 року Олександр відмовився від усіх своїх титулів.